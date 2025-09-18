9月颱風好發期是全年第2多 夏秋旺季占全年總數7成

最近洋面上相當熱鬧，目前有3個熱帶性低氣壓，都有發展為颱風的趨勢。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，9月中下旬仍是颱風生成的高峰期，下周可能會有颱風接近台灣附近。9月也是颱風的好發期，而且還是全年颱風第2多的月份。

一年四季什麼時候最常有颱風生成？根據中央氣象署的1958年至2024年長期統計資料，在西北太平洋及南海地區，平均每年約有25至27個颱風生成，主要好發期在7至10月，占了全年總數的70%。氣象署表示，7、8、9這3個月就占了一半以上，「生成數量冠軍是8月，其次是9月」。

各月份生成數量比一比，氣象署表示，春夏暖身（4-6月），颱風數量從春天開始漸漸暖身甦醒，隨著天氣變暖而增加，4-5月 平均每月大約生成1個颱風、6月接近2個颱風。

夏秋旺季（7-10月），這4個月是颱風生成的高峰期。氣象署表示，其中8月以平均5.39個拔得頭籌，緊接著是9月的5.04個，這2個月是颱風最活躍的時期。而7月及10月平均也有4個左右的颱風生成。「很多人印象中暑假過完颱風應該就會變少了，但其實9-10月都還是颱風相當活躍的月份」。

秋冬收尾（11-12月），氣象署表示，隨著北方涼冷空氣南下，西北太平洋的環境逐漸沒有那麼有利颱風發展，整體颱風活動逐漸趨緩，但偶爾還是會有年尾生的颱風登場，甚至也曾出現過「跨年颱風」。平均11月約有2個颱風、12月約有1個颱風生成。

冬季稀少（1-3月），1-3月是颱風的「淡季」，但偶爾還是有颱風在這幾個月份生成，不過數量明顯最少，平均3個月加起來大約1個左右。

另外，氣象署表示，每年颱風數量差很大。颱風數量每年都有多多少少的變化，歷史上，颱風生成最多的年份是 1964年，有37個；最少的年份則是2010 年，只有14個。

