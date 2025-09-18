快訊

2025南國漫讀節來到恆春　重量級作家金英夏、吳若權歡慶建城150周年

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
國際重量級作家金英夏，首度來到屏東，10月4日11點在恆春文化中心舉辦講座。圖／講者提供
國際重量級作家金英夏，首度來到屏東，10月4日11點在恆春文化中心舉辦講座。圖／講者提供

1875年，台灣發生牡丹社事件，讓當時的清廷開始重視台灣防禦，因此建立恆春古城，時至2025年，恆春古城歡慶建城150周年。為讓更多人認識恆春的歷史與人文風景，2025南國漫讀節10月在恆春，舉辦國際講座與走讀活動，特別邀請國際南韓重量級作家金英夏來到恆春，以及作家吳若權也舉辦講座，還有作家劉克襄與工頭堅，分別以不同視角帶大家走讀恆春。

2025南國漫讀節以「跟著○△～去旅行」為主題，呼應恆春建城150周年，帶著大家來到恆春旅行。10月4日在恆春文化中心，11點由在韓國有「國民作家」稱號的金英夏，舉辦「那些小說教我的事，也許比旅行更多」講座。

金英夏曾出版的長短篇小說和散文作品是各大文學獎常勝軍，短篇小說《照相館殺人事件》曾被改編為電影《紅字》（2004）；長篇小說《光之帝國》以潛伏南韓的朝鮮間諜為視角，講述80年代以來韓國的社會變遷，並描寫受過嚴格訓練的特務逐漸被資本主義同化，在當時蔚為話題。近期著作為2022年出版的《告別》，內容背景為近未來，亦是他首本科幻類長篇小說。

金英夏將從閱讀與旅行的相似處談起，分享小說裡的世界如何改變他的眼光，帶他走進不一樣的現實；也將以自身作品為例，並介紹近期閱讀的台灣、香港作家，從跨地域的文學對話中，展開一場讀者與作者共構的深度旅行。

10月5日13點30分在恆春文化中心，高知名度作家吳若權將以「捨得自己——轉念與放下的日常練習」為題，在快速變動的世界中，常執著於過往、計較得失，讓內心充滿焦慮。「捨得自己」是一種深刻的轉念智慧，提醒我們學會放手。

當紅作家吳若權，10月5日13點30分在恆春文化中心舉辦講座。圖／講者提供
當紅作家吳若權，10月5日13點30分在恆春文化中心舉辦講座。圖／講者提供

走讀場次同樣讓人期待，10月11日8點在恆春轉運站集合，生態作家劉克襄以「自然與足跡：恆春半島的生態觀察」為題帶領大家從不同角度眺望恆春古城，值得關注參加。當日13點50分由作家工頭堅，以「打造海角一樂園的想望」為主題，將帶從世界的眼光來看恆春，探究當時人們意欲在此海角打造生活的新樂園。

生態系作家劉克襄於10月11日8點，帶領大家走讀用不同角度認識恆春古城。圖／講者提供
生態系作家劉克襄於10月11日8點，帶領大家走讀用不同角度認識恆春古城。圖／講者提供
10月11日13點50分，作家工頭堅將帶著大家走讀恆春古城。圖／泛科學提供
10月11日13點50分，作家工頭堅將帶著大家走讀恆春古城。圖／泛科學提供

更多2025南國漫讀節活動訊息，請上屏東縣政府文化處官網與FB查詢，報名網址： https://linktr.ee/readinginpt

恆春 小說 南國漫讀節

