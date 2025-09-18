快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

政院拍板 生育給付「補差額」到每胎10萬 試管補助最高15萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今天通過「好孕三方案」。圖為嬰兒示意圖。（圖／123RF）
行政院會今天通過「好孕三方案」。圖為嬰兒示意圖。（圖／123RF）

行政院會今天通過「好孕三方案」，三面向加碼生育支持，第一，中央將在既有社會保險生育給付下「補差額」，每名嬰兒一律補助10萬元；二是試管嬰兒補助升級至3.0版，每次最高可獲15萬元；三是新增醫療性生育保存補助，取卵每次最高補助7萬元，取精最高8000元，協助癌友求子。

根據勞動部擴大生育補助方案，過去勞保、公保、農保、軍保、國保等社會保險給付落差甚大，金額約3.9萬至7萬元不等，也有女性未有保險保障。

行政院長卓榮泰說明，自明年元旦將擴大生育補助，在既有社會保險給付之外，再加上公務預算「補足差額」，讓每胎補助均可以達到10萬元；未參加社會保險的女性國人或外國籍配偶所生育的本國籍新生兒，也將補助10萬元。

舉例而言，現行勞保生育給付平均約7萬元，未來勞工可多領3萬元，補足10萬元，保國保的民眾，原先約領3.9萬元，之後將多領6.1萬元，補足10萬元；勞動部統計，若以2024年生育率推算，年受惠人次12.7萬餘人，經費預估42.7億元。

不孕症試管嬰兒補助也加碼。卓榮泰說，今年11月1日起將實施「3.0」方案，調高39歲以下不孕夫妻首次申請的第1次補助金額，由現行的10萬元增加至最高15萬元，對於各胎的第2、3次療程補助，由現行的6萬元增加至最高10萬元，各胎 第4到6次申請，維持6萬元，植入胚胎數最多1個。

卓榮泰指出，39歲至未滿45歲不孕夫妻首次申請的第1次補助金額，由現行的10萬元增加至最高13萬元，對於各胎的第2、3次療程補助，由現行的6萬元增加至最高8萬元，各胎 第4到6次申請，維持6萬元，40歲以上未滿45歲僅補助前3次。低收及中低收入戶，不分年齡、胎次，都補助15萬元。

根據衛福部估計，加碼後平均補助費用占醫療費用比例，整體自53%提高到77%，未滿39歲自55%提高到84%，39歲至未滿45歲自51%提高到64%；配套措施上，各機構應將醫療項目及費用函報各地方衛生局核備，也函請各地方政府衛生局，要求各機構在提高收費前必須再次核備。

卓榮泰續指，今年9月1日開始將實施「醫療性生育保存」補助試辦方案，減輕取卵、精療程的經濟負擔，支持癌友保留生育希望。

根據衛福部規劃，新增醫療性生育保存補助鎖定18至40歲癌症病友。對象為乳癌或血液癌（白血病、淋巴瘤、多發性骨髓瘤）患者，治療恐影響生育功能者，經醫師評估後可獲補助。女性取卵每次最高補助7萬元，男性取精最高8000元，每人最多2次，預估每年約600癌友受惠。

保險 生育補助 試管嬰兒

延伸閱讀

教育部表揚523名資深教師歷年最多 校事會議修法年底提出

減家庭照護負擔 卓榮泰：審慎研議外籍幫傭放寬政策

一生都在屋頂上 傅明光86歲辭世首位拿下行政院文化獎的傳統匠師

接掌國發會17天 葉俊顯：施政要更貼近老百姓體感

相關新聞

政院拍板 生育給付「補差額」到每胎10萬 試管補助最高15萬

行政院會今天通過「好孕三方案」，三面向加碼生育支持，第一，中央將在既有社會保險生育給付下「補差額」，每名嬰兒一律補助10...

路徑不排除北修！粉專指它最快今晚成颱…宜花東、屏東及恆春「逃不掉」

目前有3個熱帶性低氣壓，都有發展為輕度颱風的趨勢，其中的熱帶低壓TD21，可能下周一中颱的強度影響甚至威脅台灣。氣象粉專...

台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

台北駐日經濟文化代表處那霸分處於17日在臉書提醒國人，出國旅遊時務必購買適當的保險，以保障自身安全及避免財務損失。分處特別分享了三個今年真實發生的案例，強調風險往往在一瞬間，呼籲旅客切勿輕忽。

今明2天3颱將生成 氣象署示警：下周中颱威脅台灣 1地區恐明顯風雨

下周可能有颱風威脅台灣。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今天到下周台灣附近的海面上，熱帶系統比較活躍。其中會有熱帶...

男子吃完早餐暈眩！醫發現他眼睛有這症狀…即時阻止中風發生

年逾60歲陳姓男子某天吃完早餐突然感到暈眩、噁心、嘔吐，原本以為只是壓力太大，經友人勸告才就醫，沒想到經檢查後發現，陳男...

做美甲被割傷…她十指皆染「病毒疣」！醫也驚訝：第一次遇到

近年做美甲成為流行趨勢，挑選乾淨且專業的美甲店是每個客人都要注意的事。一名女網友發文，稱自己在台中某每家店做美甲時，美甲師修剪指甲不慎割破她的手指頭，造成流血，雖然有緊急擦拭，但事後就醫，發現「每一隻指頭都有病毒疣」，店家事後的處理態度也讓她很不滿，並提醒網友：「真的要慎選店家」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。