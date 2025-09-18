快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

政院推「好孕三方案」 陳菁徽：單次生補無法解燃眉之急

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
因應少子化，行政院會今擬通過「好孕三方案」。圖／聯合報系資料照片
因應少子女化，行政院推「好孕三方案」，民眾生1胎就補助10萬元，國民黨立委陳菁徽認為，少子女化問題絕非單一次生育補助就能扭轉，這無法「解決燃眉之急」，育兒津貼、育嬰留停制度、社宅數量及品質等環節都仍須補上，端出完整牛肉，才能真正不讓青年恐懼育兒壓力。

行政院會今天擬通過「好孕三方案」，整體經費達72.9億元。生育給付方面，一律由中央以補助方式提高至每胎10萬元，雙胞胎領雙倍；未滿39歲執行試管嬰兒療程，各胎首次補助將提高至15萬元，醫療性凍卵補助也加碼，相關計畫已納明年度預算，預計2026年元旦上路。

陳菁徽表示，總算看到賴政府有心要來面對少子女化議題，但這只是「點燃火苗」，還不是「解決燃眉之急」；補助金提高，明年開始發放，也無法一夕之間扭轉年輕人不敢生、不敢養的困境，像去年龍年的生育率也是節節下墜，今年小龍年每個月出生人數不及一萬，僅2月破萬人。

陳菁徽指出，周邊國家日韓投入大量資源，幫助年輕人減少生育養育的負擔，不論是完善的托育制度、有感的育兒津貼，還有社會住宅概念的政策，讓年輕人不用再那麼恐懼生育後所帶來的生活壓力。

陳菁徽認為，少子女化不能單靠補助，有關育兒津貼的穩定性，政委陳時中就提到，每個月達到3萬元才夠；育嬰留停的制度要更彈性化，也要讓企業願意推行辦理，才能讓家長在家庭與職場之間找到平衡；許多年輕人也擔心生活品質的問題，所以社會住宅要蓋更多，而且放寬以貼近青年需求、降低生活成本，這些環節都必須一一補上。

陳菁徽提到，人工生殖補助金額提高，可以提高誘因，而且特定年紀以下，前幾次的成功率本就比較高，對於應對少子女化是能夠有所幫助。此外，人工生殖法修法，將放寬讓單身女性、女同志伴侶也能適用，保障他們的生育權，這也是接下來的重要工作；醫療性凍卵則是保障生育權，圓滿病友成為母親的夢想，這是人權議題，也是國際趨勢。

國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片
