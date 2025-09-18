快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

台南蚵棚節「蚵以走走」裝置藝術亮相 感受蚵棚背後汗水與智慧

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府與南市區漁會攜手舉辦蚵棚節活動，在喜樹海灘設置裝藝術「蚵以走走」。記者鄭惠仁／翻攝
台南市政府與南市區漁會攜手舉辦蚵棚節活動，在喜樹海灘設置裝藝術「蚵以走走」。記者鄭惠仁／翻攝

台南市政府與南市區漁會攜手舉辦蚵棚節活動，在喜樹海灘設裝置藝術「蚵以走走」，透過裝置藝術與漁民的編織示範，讓民眾近距離感受牡蠣養殖背後深厚的漁村文化與精湛技藝。10月3日還將舉辦「蚵棚出海」活動，帶領民眾從陸地走向海洋，完整體驗牡蠣的生產過程。

南市區漁會表示，首次亮相的裝置藝術「蚵以走走」。以傳統蚵棚平台為意象，採用竹材及蚵串作為主要媒材，呈現出台南牡蠣養殖的獨特風貌。在沙灘上，主辦單位也規畫「蚵棚編織示範區」，資深蚵農現場示範如何手工編織蚵棚。

「一根根竹棍在手中靈巧地串起、綁牢，這份代代相傳的技藝，將不再只是書面文字，而是生動地展現在民眾眼前。」遊客能近距離觀察蚵棚的結構與編織工法，並親眼見證這項獨特的無形文化資產，感受每一個蚵棚背後所凝聚的汗水與智慧。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，蚵棚編織不只是一種漁業工具，也承載著台南沿海地區的歷史與漁民的生存之道。希望透過這次的展示與體驗，讓社會各界看見傳統產業的價值，並鼓勵大家支持在地漁業，共同守護海洋文化。

為讓民眾更全面了解在地文化，區漁會將於10月3日舉辦「蚵棚出海」祈福活動。將向民眾展示，漁民如何運用在地素材，將編織好的蚵棚拉入海中，並搭配相關的食魚教育課程，讓民眾完整了解台南牡蠣從陸地到海洋的生產過程。蚵棚節即日起至10月31日。

台南市政府與南市區漁會攜手舉辦蚵棚節活動，在喜樹海灘設置裝藝術「蚵以走走」。記者鄭惠仁／翻攝
台南市政府與南市區漁會攜手舉辦蚵棚節活動，在喜樹海灘設置裝藝術「蚵以走走」。記者鄭惠仁／翻攝

蚵棚 台南 牡蠣

延伸閱讀

打造全新公廁文化 彭啓明預告環境部門口將設馬桶「裝置藝術」

梨山賓館前蔣中正銅像拆除 遷移文物陳列館

彰檢、法院前公共裝置藝術有深意 隱藏版打卡景點

楊柳中颱將來襲！雲林漁民搶收牡蠣 中秋烤蚵恐缺貨

相關新聞

政院拍板 生育給付「補差額」到每胎10萬 試管補助最高15萬

行政院會今天通過「好孕三方案」，三面向加碼生育支持，第一，中央將在既有社會保險生育給付下「補差額」，每名嬰兒一律補助10...

路徑不排除北修！粉專指它最快今晚成颱…宜花東、屏東及恆春「逃不掉」

目前有3個熱帶性低氣壓，都有發展為輕度颱風的趨勢，其中的熱帶低壓TD21，可能下周一中颱的強度影響甚至威脅台灣。氣象粉專...

台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

台北駐日經濟文化代表處那霸分處於17日在臉書提醒國人，出國旅遊時務必購買適當的保險，以保障自身安全及避免財務損失。分處特別分享了三個今年真實發生的案例，強調風險往往在一瞬間，呼籲旅客切勿輕忽。

今明2天3颱將生成 氣象署示警：下周中颱威脅台灣 1地區恐明顯風雨

下周可能有颱風威脅台灣。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今天到下周台灣附近的海面上，熱帶系統比較活躍。其中會有熱帶...

男子吃完早餐暈眩！醫發現他眼睛有這症狀…即時阻止中風發生

年逾60歲陳姓男子某天吃完早餐突然感到暈眩、噁心、嘔吐，原本以為只是壓力太大，經友人勸告才就醫，沒想到經檢查後發現，陳男...

做美甲被割傷…她十指皆染「病毒疣」！醫也驚訝：第一次遇到

近年做美甲成為流行趨勢，挑選乾淨且專業的美甲店是每個客人都要注意的事。一名女網友發文，稱自己在台中某每家店做美甲時，美甲師修剪指甲不慎割破她的手指頭，造成流血，雖然有緊急擦拭，但事後就醫，發現「每一隻指頭都有病毒疣」，店家事後的處理態度也讓她很不滿，並提醒網友：「真的要慎選店家」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。