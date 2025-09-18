台南蚵棚節「蚵以走走」裝置藝術亮相 感受蚵棚背後汗水與智慧

台南市政府與南市區漁會攜手舉辦蚵棚節活動，在喜樹海灘設裝置藝術「蚵以走走」，透過裝置藝術與漁民的編織示範，讓民眾近距離感受牡蠣養殖背後深厚的漁村文化與精湛技藝。10月3日還將舉辦「蚵棚出海」活動，帶領民眾從陸地走向海洋，完整體驗牡蠣的生產過程。

南市區漁會表示，首次亮相的裝置藝術「蚵以走走」。以傳統蚵棚平台為意象，採用竹材及蚵串作為主要媒材，呈現出台南牡蠣養殖的獨特風貌。在沙灘上，主辦單位也規畫「蚵棚編織示範區」，資深蚵農現場示範如何手工編織蚵棚。

「一根根竹棍在手中靈巧地串起、綁牢，這份代代相傳的技藝，將不再只是書面文字，而是生動地展現在民眾眼前。」遊客能近距離觀察蚵棚的結構與編織工法，並親眼見證這項獨特的無形文化資產，感受每一個蚵棚背後所凝聚的汗水與智慧。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，蚵棚編織不只是一種漁業工具，也承載著台南沿海地區的歷史與漁民的生存之道。希望透過這次的展示與體驗，讓社會各界看見傳統產業的價值，並鼓勵大家支持在地漁業，共同守護海洋文化。

為讓民眾更全面了解在地文化，區漁會將於10月3日舉辦「蚵棚出海」祈福活動。將向民眾展示，漁民如何運用在地素材，將編織好的蚵棚拉入海中，並搭配相關的食魚教育課程，讓民眾完整了解台南牡蠣從陸地到海洋的生產過程。蚵棚節即日起至10月31日。 台南市政府與南市區漁會攜手舉辦蚵棚節活動，在喜樹海灘設置裝藝術「蚵以走走」。記者鄭惠仁／翻攝

