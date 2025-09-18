快訊

國光1815線上下班尖峰加開10班次 嘉惠基隆台北通勤族

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國光1815線尖峰時段加開10班次，橘郡站基隆往台北通勤族等車較為便利，改善大排長龍情況。記者游明煌／攝影
國光1815線尖峰時段加開10班次，橘郡站基隆往台北通勤族等車較為便利，改善大排長龍情況。記者游明煌／攝影

基隆通勤族反映行駛金山、基隆、台北間國光客運1815路線，上下班時段在基隆橘郡站等候時間長，常大排長龍，甚至上不了車。16日起每天上下班尖峰時段已加開10班次。通勤民眾說，班距縮短，已大幅減少等車時間。

基隆安樂區因多大型集合式住宅林立，是其隆人口最多的行政區，每天往返台北、新北通勤上班族、學生相當多，通勤民眾反映國光客運1815路線，在上下班尖峰時段，橘郡站等候時間過長，常大排長龍，甚至人太多上不了。

市議員鄭文婷日前與國光客運積極溝通，獲得正面回應，15日國光客運總經理任季男一早親自到長庚醫院站視察車班，決定16日起上下班尖峰時段增加10班次。

鄭文婷今天一早7時到橘郡站牌了解發車情況，鄭說，過去因司機人力不足，1815線一度減少班次，造成通勤族壓力，經過協調，業者已補齊減少的班次，更在每天上下班尖峰時段加開10班，讓總班次達到305班，班距縮短為每5分鐘一班，大幅減少等候時間，便利性大幅提升。

同時，國光客運也會依照各站需求，調整協調預估上車人數，避免前段站牌擁擠影響後段乘客上車的情況。

林姓通勤小姐說，今天等車情況好很多，橘郡站大排長龍改善不少，車班增加了，也比較好等，以前要等30分鐘才能上車，現在等5到10多分鐘即可上車。

國光1815線尖峰時段加開10班次，橘郡站基隆往台北通勤族等車較為便利，改善大排長龍情況。記者游明煌／攝影
國光1815線尖峰時段加開10班次，橘郡站基隆往台北通勤族等車較為便利，改善大排長龍情況。記者游明煌／攝影

基隆 班次 國光客運

