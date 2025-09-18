國光1815線上下班尖峰加開10班次 嘉惠基隆台北通勤族
基隆通勤族反映行駛金山、基隆、台北間國光客運1815路線，上下班時段在基隆橘郡站等候時間長，常大排長龍，甚至上不了車。16日起每天上下班尖峰時段已加開10班次。通勤民眾說，班距縮短，已大幅減少等車時間。
基隆安樂區因多大型集合式住宅林立，是其隆人口最多的行政區，每天往返台北、新北通勤上班族、學生相當多，通勤民眾反映國光客運1815路線，在上下班尖峰時段，橘郡站等候時間過長，常大排長龍，甚至人太多上不了。
市議員鄭文婷日前與國光客運積極溝通，獲得正面回應，15日國光客運總經理任季男一早親自到長庚醫院站視察車班，決定16日起上下班尖峰時段增加10班次。
鄭文婷今天一早7時到橘郡站牌了解發車情況，鄭說，過去因司機人力不足，1815線一度減少班次，造成通勤族壓力，經過協調，業者已補齊減少的班次，更在每天上下班尖峰時段加開10班，讓總班次達到305班，班距縮短為每5分鐘一班，大幅減少等候時間，便利性大幅提升。
同時，國光客運也會依照各站需求，調整協調預估上車人數，避免前段站牌擁擠影響後段乘客上車的情況。
林姓通勤小姐說，今天等車情況好很多，橘郡站大排長龍改善不少，車班增加了，也比較好等，以前要等30分鐘才能上車，現在等5到10多分鐘即可上車。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言