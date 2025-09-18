醫院藥師人力缺口逾2成⋯藥界熱議「藥學技術員」解荒 基層強烈反對

我國具藥師身分者達34萬人，近期藥界熱議，醫院藥師存在人力缺口，部分醫學中心缺額高達23%，有專家提出以「藥學技術員」協助相關業務。基層藥師協會理事長沈采穎說，協會強烈反對，國內藥師人力過剩，要解決醫院藥師人力不足，應藉醫院評鑑，要求醫院逐年提升慢性病處方箋釋出比率，讓醫院藥師專注於臨床業務，藉此緩解缺人壓力。

沈采穎說，醫學中心應以急、重、難症住院病人照顧為主，但各家醫院仍以門診為主要業務，公立醫院如此、私立財團法人醫院情況更嚴重，且醫院很少釋出慢性病處方箋，甚至有醫院要求病人所有慢箋都要回醫院領，慢性病人病況穩定，應可在基層藥局領藥，呼籲將滿性病處方箋釋出比率，列入醫學中心評鑑，要求每年調升5%慢箋釋出率，最終目標為釋出六、七成慢箋。

「醫學中心專注照顧住院病人，才能解決人力不足問題，而非增加藥學技術員。」沈采穎表示，健保資源有限，醫療專業給付不足，國內藥價差高達數百億元，健保給付價格與醫院實際購入藥價差異大，釋出處方箋雖不是一蹴可幾，卻有助降低藥品支出，避免健保長期以來「以藥養醫」現況，將健保資源用於提高專業給付，並把健保點值補充至1點1元，減少專業人才流失。

從民眾角度，醫院釋出慢箋，領藥便利性也會提升。沈采穎說，許多慢性病患為回醫院領藥，需等待長達半小時之久，為避免類似情況，有些病人主動要求，第一次慢病處方箋就想在社區藥局領藥，拿了慢箋、回到工作崗位，再利用中午休息時間至附近藥局領藥，減少時間浪費。另，近期進入流感季，慢性病長者長時間待在醫院等待領藥，也會增加感染流行疾病機率。

近期衛福部公布病人安全事件統計，今年首季病人安全通報超過2萬件，近4成是給錯藥。沈采穎表示，這些給藥錯誤，都是靠藥師把關才能發現，足見藥師為把關民眾用藥關鍵，所謂藥學技術員，只要經過數小時就可上工，類似衛福部打算開放中藥商經過訓練就執業的做法，因此基層相當反對，民眾用藥還是要由有專業資格的藥師把關，才不會讓病人安全陷入危機。

商品推薦