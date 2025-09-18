快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

醫院藥師人力缺口逾2成⋯藥界熱議「藥學技術員」解荒 基層強烈反對

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
我國具藥師身份者達34萬人，近期藥界熱議，醫院藥師仍存在人力缺口，部分醫學中心缺額高達23%，有專家提出以「藥學技術員」協助相關業務。示意圖，本報資料照片。
我國具藥師身份者達34萬人，近期藥界熱議，醫院藥師仍存在人力缺口，部分醫學中心缺額高達23%，有專家提出以「藥學技術員」協助相關業務。示意圖，本報資料照片。

我國具藥師身分者達34萬人，近期藥界熱議，醫院藥師存在人力缺口，部分醫學中心缺額高達23%，有專家提出以「藥學技術員」協助相關業務。基層藥師協會理事長沈采穎說，協會強烈反對，國內藥師人力過剩，要解決醫院藥師人力不足，應藉醫院評鑑，要求醫院逐年提升慢性病處方箋釋出比率，讓醫院藥師專注於臨床業務，藉此緩解缺人壓力。

沈采穎說，醫學中心應以急、重、難症住院病人照顧為主，但各家醫院仍以門診為主要業務，公立醫院如此、私立財團法人醫院情況更嚴重，且醫院很少釋出慢性病處方箋，甚至有醫院要求病人所有慢箋都要回醫院領，慢性病人病況穩定，應可在基層藥局領藥，呼籲將滿性病處方箋釋出比率，列入醫學中心評鑑，要求每年調升5%慢箋釋出率，最終目標為釋出六、七成慢箋。

「醫學中心專注照顧住院病人，才能解決人力不足問題，而非增加藥學技術員。」沈采穎表示，健保資源有限，醫療專業給付不足，國內藥價差高達數百億元，健保給付價格與醫院實際購入藥價差異大，釋出處方箋雖不是一蹴可幾，卻有助降低藥品支出，避免健保長期以來「以藥養醫」現況，將健保資源用於提高專業給付，並把健保點值補充至1點1元，減少專業人才流失。

從民眾角度，醫院釋出慢箋，領藥便利性也會提升。沈采穎說，許多慢性病患為回醫院領藥，需等待長達半小時之久，為避免類似情況，有些病人主動要求，第一次慢病處方箋就想在社區藥局領藥，拿了慢箋、回到工作崗位，再利用中午休息時間至附近藥局領藥，減少時間浪費。另，近期進入流感季，慢性病長者長時間待在醫院等待領藥，也會增加感染流行疾病機率。

近期衛福部公布病人安全事件統計，今年首季病人安全通報超過2萬件，近4成是給錯藥。沈采穎表示，這些給藥錯誤，都是靠藥師把關才能發現，足見藥師為把關民眾用藥關鍵，所謂藥學技術員，只要經過數小時就可上工，類似衛福部打算開放中藥商經過訓練就執業的做法，因此基層相當反對，民眾用藥還是要由有專業資格的藥師把關，才不會讓病人安全陷入危機。

藥師 醫學中心 健保點值

延伸閱讀

公務員人力缺口難解 侯友宜為基層發聲爭取「都會加給」

哈佛30年研究：每天一杯咖啡有助預防失智和慢性病 達成健康老化

短效胰島素爆缺藥 食藥署擬組「供藥國家隊」扶植國內廠商生產

醫師父子開立安眠藥使蒂諾斯自費處方箋 販毒等罪起訴

相關新聞

政院拍板 生育給付「補差額」到每胎10萬 試管補助最高15萬

行政院會今天通過「好孕三方案」，三面向加碼生育支持，第一，中央將在既有社會保險生育給付下「補差額」，每名嬰兒一律補助10...

路徑不排除北修！粉專指它最快今晚成颱…宜花東、屏東及恆春「逃不掉」

目前有3個熱帶性低氣壓，都有發展為輕度颱風的趨勢，其中的熱帶低壓TD21，可能下周一中颱的強度影響甚至威脅台灣。氣象粉專...

台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

台北駐日經濟文化代表處那霸分處於17日在臉書提醒國人，出國旅遊時務必購買適當的保險，以保障自身安全及避免財務損失。分處特別分享了三個今年真實發生的案例，強調風險往往在一瞬間，呼籲旅客切勿輕忽。

今明2天3颱將生成 氣象署示警：下周中颱威脅台灣 1地區恐明顯風雨

下周可能有颱風威脅台灣。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今天到下周台灣附近的海面上，熱帶系統比較活躍。其中會有熱帶...

男子吃完早餐暈眩！醫發現他眼睛有這症狀…即時阻止中風發生

年逾60歲陳姓男子某天吃完早餐突然感到暈眩、噁心、嘔吐，原本以為只是壓力太大，經友人勸告才就醫，沒想到經檢查後發現，陳男...

做美甲被割傷…她十指皆染「病毒疣」！醫也驚訝：第一次遇到

近年做美甲成為流行趨勢，挑選乾淨且專業的美甲店是每個客人都要注意的事。一名女網友發文，稱自己在台中某每家店做美甲時，美甲師修剪指甲不慎割破她的手指頭，造成流血，雖然有緊急擦拭，但事後就醫，發現「每一隻指頭都有病毒疣」，店家事後的處理態度也讓她很不滿，並提醒網友：「真的要慎選店家」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。