台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

台北駐日經濟文化代表處那霸分處於17日在臉書提醒國人，出國旅遊時務必購買適當的保險，以保障自身安全及避免財務損失。分處特別分享了三個今年真實發生的案例，強調風險往往在一瞬間，呼籲旅客切勿輕忽。

案例一：租車與計程車擦撞，損失約新台幣6.1萬元

W先生於6月在日本宮古島租車，因認為只租一天且離島路況良好，未加購額外保險。不料不慎與計程車擦撞，導致車體受損，最終需支付修車費及租車公司營業損失費（NOC），合計約30萬日圓（約新台幣6.1萬元）。

案例二：租車與貨車擦撞，賠償約新台幣2.4萬元

L小姐自認駕駛技術熟練，8月在日本租車亦未加保。回國前一天，因與貨車發生擦撞，需賠償對方車輛修理費及租車公司的損失費用，共計12萬日圓（約新台幣2.4萬元）。

案例三：半夜急病，醫療費用高達數百萬台幣

一名台灣旅客於7月在沖繩旅遊期間突發急病，緊急接受手術後，需透過醫療專機轉送回台灣治療。僅在日本的醫療費及專機費用即高達新台幣數百萬元，對家庭財務造成巨大壓力。

建議：保險內容需全面涵蓋，避免荷包大失血

針對上述案例，那霸分處建議旅客在日本租車時，除了基本的對人責任保險外，應加保對財物賠償（涵蓋對方車輛及財物損失）、車輛賠償（租車公司修理費用）以及營業損失賠償（NOC）。

此外，分處亦提醒所有旅客，日本的醫療費用高昂，因此旅平險內容應包含傷害醫療、海外突發疾病醫療，還有海外專機後送服務。

出國前必備三步驟：買好、買滿、買對

雖然購買保險可能會增加出遊成本，但能換來安心與保障。那霸分處呼籲國人出國前務必做好準備，以避免意外事件對財務及健康造成重大影響。同時也祝福所有旅客一路平安，永遠不需使用理賠服務。

