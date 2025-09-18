聽新聞
0:00 / 0:00
路徑不排除北修！粉專指它最快今晚成颱…宜花東、屏東及恆春「逃不掉」
目前有3個熱帶性低氣壓，都有發展為輕度颱風的趨勢，其中的熱帶低壓TD21，可能下周一中颱的強度影響甚至威脅台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前位於台東東南東方約1630公里的海面上，低壓環流持續整合中，順利的話今夜就會成為颱風，命名可能會是米塔、樺加沙、浣熊颱風其中之一。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，它未來幾天在太平洋高壓強勢導引下，持續朝西北轉西北西移動，移動速度逐漸加快，如無特殊變化，預計在下周二至下周三期間通過台灣南方。
至於多靠近台灣？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，就得看這幾天偏北的幅度，以及高壓勢力強弱而定，未來幾天持續觀察。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前這樣的路徑，宜花東、屏東及恆春會是影響最大的區域，「逃不掉」，尤其東部地區因為迎風面關係，即使不在暴風圈範圍內，仍會有相當強勁的降雨。南部地區的風雨，就得視颱風距離而定，變數比較大。北部地區注意強風即可，中部地區會比較無感。至於颱風路徑，還有往北往南修正調整空間。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言