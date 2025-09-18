路徑不排除北修！粉專指它最快今晚成颱…宜花東、屏東及恆春「逃不掉」

目前有3個熱帶性低氣壓，都有發展為輕度颱風的趨勢，其中的熱帶低壓TD21，可能下周一中颱的強度影響甚至威脅台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前位於台東東南東方約1630公里的海面上，低壓環流持續整合中，順利的話今夜就會成為颱風，命名可能會是米塔、樺加沙、浣熊颱風其中之一。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，它未來幾天在太平洋高壓強勢導引下，持續朝西北轉西北西移動，移動速度逐漸加快，如無特殊變化，預計在下周二至下周三期間通過台灣南方。󠀠

至於多靠近台灣？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，就得看這幾天偏北的幅度，以及高壓勢力強弱而定，未來幾天持續觀察。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前這樣的路徑，宜花東、屏東及恆春會是影響最大的區域，「逃不掉」，尤其東部地區因為迎風面關係，即使不在暴風圈範圍內，仍會有相當強勁的降雨。南部地區的風雨，就得視颱風距離而定，變數比較大。北部地區注意強風即可，中部地區會比較無感。至於颱風路徑，還有往北往南修正調整空間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦