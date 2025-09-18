洗刷觀光六都墊底桃園AI旅遊助理亮相 小桃替民眾規畫行程

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市為洗刷觀光六都墊底惡名，今推出AI旅遊助理「小桃」，方便民眾規畫遊程。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市為洗刷觀光六都墊底惡名，今推出AI旅遊助理「小桃」，方便民眾規畫遊程。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園觀光休憩景點常被民眾抱怨不好玩，市府今推出AI旅遊助理「小桃」，由AI替民眾規畫合適行程，探索發現桃園獨特風貌，盼一舉洗刷六都墊底惡名。

桃園市長張善政表示，桃園過去常被民眾抱怨沒有好玩的地方，觀光評比經常六都最後一名，市府有心改變，許多景點只要環境稍加整理，再有系統地呈現，民眾就能了解桃園真的很好玩，「市府是卯足了勁，要把最後一名的惡名洗刷掉，相信觀光旅宿業者也有志一同」。

桃園觀旅局耗時近一年推出的「小桃」不僅透過整合桃園各項旅遊資訊，提供各地景點與美食，還支援日、韓、英語等多國語言資訊供應，且24小時全年無休，國際旅客也能輕鬆遊桃園。

另外，桃園「鏡頭君」也推出賞鳥即時平台，民眾在家就能欣賞許厝港濕地鳥類棲息活動。許厝港濕地一級保育類黑面琵鷺、二級保育類唐白鷺及小燕鷗都逐漸增加，每年10月至隔年5月是候鳥過境高峰期，也是最佳賞鳥期間。

觀旅局表示，桃園沿海除了許厝港濕地，還有竹圍漁港、永安漁港等重要休憩景點，市府也特別「遊桃園APP」尋寶活動，只要完成不同遊戲任務，就有機會參加抽獎，爸大獎抱回家。詳情請上桃園觀光導覽網http://travel.tycg.gov.tw/查詢。

桃園市為洗刷觀光六都墊底惡名，今推出AI旅遊助理「小桃」，方便民眾規畫遊程。記者陳俊智／攝影
桃園市為洗刷觀光六都墊底惡名，今推出AI旅遊助理「小桃」，方便民眾規畫遊程。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政測試AI助理功能，系統約莫10秒到20秒就給出滿滿一整天的景點美食規畫。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政測試AI助理功能，系統約莫10秒到20秒就給出滿滿一整天的景點美食規畫。記者陳俊智／攝影

景點 濕地

