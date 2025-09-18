洗刷觀光六都墊底桃園AI旅遊助理亮相 小桃替民眾規畫行程
桃園觀光休憩景點常被民眾抱怨不好玩，市府今推出AI旅遊助理「小桃」，由AI替民眾規畫合適行程，探索發現桃園獨特風貌，盼一舉洗刷六都墊底惡名。
桃園市長張善政表示，桃園過去常被民眾抱怨沒有好玩的地方，觀光評比經常六都最後一名，市府有心改變，許多景點只要環境稍加整理，再有系統地呈現，民眾就能了解桃園真的很好玩，「市府是卯足了勁，要把最後一名的惡名洗刷掉，相信觀光旅宿業者也有志一同」。
桃園觀旅局耗時近一年推出的「小桃」不僅透過整合桃園各項旅遊資訊，提供各地景點與美食，還支援日、韓、英語等多國語言資訊供應，且24小時全年無休，國際旅客也能輕鬆遊桃園。
另外，桃園「鏡頭君」也推出賞鳥即時平台，民眾在家就能欣賞許厝港濕地鳥類棲息活動。許厝港濕地一級保育類黑面琵鷺、二級保育類唐白鷺及小燕鷗都逐漸增加，每年10月至隔年5月是候鳥過境高峰期，也是最佳賞鳥期間。
觀旅局表示，桃園沿海除了許厝港濕地，還有竹圍漁港、永安漁港等重要休憩景點，市府也特別「遊桃園APP」尋寶活動，只要完成不同遊戲任務，就有機會參加抽獎，爸大獎抱回家。詳情請上桃園觀光導覽網http://travel.tycg.gov.tw/查詢。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言