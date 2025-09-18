今明2天3颱將生成 氣象署示警：下周中颱威脅台灣 1地區恐明顯風雨

下周可能有颱風威脅台灣。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今天到下周台灣附近的海面上，熱帶系統比較活躍。其中會有熱帶性低氣壓或颱風發展，台灣天氣也受到這些熱帶系統影響，而出現明顯變化。

謝佩芸表示，今天至周六受到熱帶低壓外圍環流影響，恆春半島、東南部地區容易有間歇性雨勢出現，西半部地區和山區則是有高溫、午後雷陣雨的天氣。下周一開始，將有另外一個可能成為颱風的系統接近台灣，要特別留意下周的天氣變化。

目前從南海到太平洋上，總共有3個熱帶低壓。謝佩芸表示，其中，台灣南方海面，也就是菲律賓呂宋島西北方位置的熱帶低壓TD20號，預期這3個熱帶系統都有機會在今天或明天成為颱風。

謝佩芸表示，TD20預測未來路徑會朝西北方移動，也就是往廣東到港澳的沿海接近，因此直接影響台灣的機率相對比較低。它的外圍環流今天到周六會間接影響台灣。

另外的熱帶低壓TD21，謝佩芸表示，它位於菲律賓東方海面上，目前距離台灣還有1500公里以上，未來它的走向也是朝比較偏西到西北方移動，因此漸漸地有機會往台灣東南方海面到巴士海峽一帶接近，預期下周可能對台灣天氣帶來影響，甚至是威脅。所以要特別注意它的發展。

在日本比較遠海的熱帶低壓TD22，謝佩芸表示，距離台灣超過4000公里以上，非常遠，且預期路徑離台灣比較遠，所以即使它未來成颱，對台灣相對比較沒有影響。

謝佩芸表示，TD20預期有機會在今天成為輕度颱風，但是它發展狀況還是持續在組織當中，所以在它未來通過南海的這段期間，預計大概以熱帶低壓或輕颱的強度為主。

它未來往西或西北方移動的過程中，外圍環流雲系從昨晚到今天已經有雲系影響到台灣，謝佩芸表示，所以台灣南方雲系和水氣比較多，目前也斷斷續續有些對流正在影響恆春半島地區，而中南部的雲量也明顯變得比較多。整個水氣影響位置比較南邊一點，所以北部地區今天上午仍然晴朗、高溫炎熱的天氣。

另外，謝佩芸表示，TD21的雲系還在組織當中，結構還在整合，未來它通過的海面，因為環境條件比較好，預期強度會逐漸增強，有可能在接近台灣的時候達到中度颱風的強度，所以要特別密切注意它成颱後的整個發展狀況。

謝佩芸表示，它目前距離台灣1500公里，後續位置和強度、暴風圈範圍大小都還會有一些變化。留意它接近台灣附近的時間可能在下周一之後，所以下周一至下周三的天氣都要留意它的影響。

降雨趨勢，謝佩芸表示，今天受到熱帶低壓外圍環流影響，東南部到恆春半島斷斷續續有些降雨出現。花蓮、南部地區也可能有間歇性陣雨出現。

今天比較要注意的還是午後雷陣雨的部分，謝佩芸表示，預期今天西半部地區，大概是新竹以南地區，有機會出現午後雷陣雨，且降雨範圍有機會往平地擴展。要提醒新竹到台南在午後雷陣雨發生的時候，可能會有局部大雨。

謝佩芸表示，明天熱帶低壓外圍環流帶來的雲系，可能還是對恆春半島、東南部地區有些影響，南部和花蓮也會有些短暫雨。不過午後雷陣雨的範圍會比較往北擴展一些，所以在各地山區、中部以北地區，明天反而要注意午後的大雨。

到了周六，謝佩芸表示，熱帶低壓的位置相對來說離台灣比較遠一點，但是水氣還是很多，環境有些不穩定，仍然容易有午後雷陣雨發展，西半部地區要留意午後大雨。

周日這天是熱帶系統離台灣比較遠的時間，謝佩芸表示，台灣剛好在兩個熱帶低壓的空檔中間，水氣會比前幾天減少一些，雖然還是有午後雷陣雨，但是降雨會稍微緩和一點，山區、嘉義以南地區仍要留意午後大雨。

另外，謝佩芸表示，隨著台灣東方的熱帶低壓或未來的颱風逐漸接近，開始帶來一些東北風的情形，所以周日開始，在東北部和北海岸地區就有機會出現迎風面帶來的短暫降雨。

她說，下周一之後，隨著颱風逐漸接近，不管它距離台灣的位置近或遠，它整個外圍環流帶來的都是偏東風的風場，所以迎風面會以東半部地區為主，包括東半部到恆春半島，在下周前期這段時間都要注意可能會有明顯的降雨出現。

另外，謝佩芸表示，在大台北地區和屏東地區可能會有一些東風影響，而飄過來的雨勢，西半部地區這段期間降雨狀況可能沒那麼多，但是颱風後續路徑偏南或偏北，影響降雨的區域就會有些不同，持續觀察，要多加留意下周一之後天氣狀況。

今天高溫提醒，謝佩芸表示，沒下雨的時候依然高溫炎熱，南台灣因為雲量比較多，高溫和前幾天相比會稍微下降一些，但是中北部溫度還是相當高，尤其大台北西半側和桃園一帶，有機會出現局部37度以上的高溫，中部局部地區也有機會出現36度以上的高溫。

謝佩芸表示，今明兩天南海的熱帶性低氣壓距離台灣相對最接近，台東、恆春半島要留意可能有局部豪雨出現，西半部地區、各地山區則是要注意午後大雨。今天在大台北、桃園，可能有37度以上局部高溫出現。下周有颱風接近台灣的機率，要特別留意後續的天氣預報。

她說，今天北海岸、恆春半島沿海鎮風比較強一些。周日開始受到颱風影響，沿海和離島有長浪的機會。 熱帶性低氣壓TD21路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站 目前太平洋地區有3個熱帶性低氣壓，圖為路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天高溫提醒。圖／中央氣象署提供

