旗津燈塔步道煥然一新 重整路面搭配海灣視野獲好評

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市府為提升旗津旗後燈塔觀光品質，開闢一條直線串連的人行步道，增進景觀通透性，強化海灣的視野效果，獲得好評。圖／高雄市工務局提供
旗津輪渡站通往旗後燈塔的步道，過去因冗長、不利推車、輔具同行遭民眾詬病，高雄市府為提升旗津旗後燈塔觀光品質，開闢一條直線串連的人行步道，將原來950公尺長的路線縮短為350公尺，並更新人行道欄杆、整理路側告示牌，拆除周邊舊有庫房與圍籬，增強景觀通透性，強化海灣的視野效果，獲得好評。

為提升旗津旗後燈塔觀光品質，工務局道路養護工程處與觀光局攜手推動旗津輪渡站到旗後山登山口新闢人行步道及周邊景觀美化工程，近期順利完工啟用。工務局表示，新闢步道沿港邊設置，大幅縮短民眾前往燈塔與旗後山的距離，攬波光作伴、與海風同行，走訪旗津舒適更便利。

工務局指出，過去從旗津輪渡站前往旗後燈塔的參訪動線複雜、冗長，且不利於嬰兒推車、輔具需求等使用族群通行，經與港務公司協調，利用既有旗津燈塔停車場及閒置土地，開闢一條直線串連的人行步道，原來950公尺長的路線縮短為350公尺，並以平整、耐久的優質材料打造安全美觀的公共空間。此外，全面更新海岸路人行道欄杆、整理路側告示牌，並拆除安檢所舊有庫房與圍籬，有效增進景觀通透性，強化海灣的視野效果，拉近與自然環境的距離。

道工處先前已改善旗後山山腳下至燈塔登山步道，以強化排水導向效果與步行穩定性的瀝青混凝土材料換新鋪面，降低青苔滋生與滑倒風險，近期再接力完成海岸路街區建物彩繪、景觀美化，以及增設銜接海岸路人行道與旗後山登山步道的最新捷徑，讓遊客、居民及燈塔、港口工作人員都能享有更優質的通行環境。

曾在高雄求學的郭小姐興奮地說，「以前跟同學去燈塔都直接騎車騎到山腳下，現在有了直達步道，下次同學會準備相揪渡輪上見！」道工處補充，海岸路建物的牆面彩繪，則融入海洋、船舶與在地文化元素，營造旗津風情的特色街景與藝術氛圍，成為拍照打卡新亮點，也帶來印象深刻的旅遊體驗，期能持續吸引國內外遊客造訪，提升高雄國際海洋觀光水準。

