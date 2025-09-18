秋天出遊注意 阿里山國家風景區13條步道封閉改善部分年底開放

秋意漸濃，隨著雨勢趨緩、天氣轉涼，正是適合登山健行與郊外旅遊季節。教師節、中秋節及國慶連假接續而來，許多民眾規畫前往嘉義縣阿里山國家風景區欣賞自然美景，不過，受到7月西南氣流及豪雨影響，園區內多處步道受損，阿里山國家風景區管理處統計，目前共有13條步道暫時封閉進行改善工程，修復開放時間公布官網。

根據阿管處公告，受影響步道以奮起湖風景區最多，共有5處，包括櫻之道、木馬棧道、肖楠母樹林步道、奮起步道前段、以及串聯第1至第3停車場的步道。此外，文峰站轄區的青年嶺步道、竹坑溪步道（1至7號橋）與觀音瀑布通天坡路段，也因豪雨崩塌受損，目前正進行修復工程。阿里山鄉達邦站所轄範圍內，迷湖步道、特富野步道、風流洞步道以及福山步道同樣因天候影響封閉改善。這些步道平時為遊客熱門健行路線，串聯起山林景觀、瀑布及部落文化，封閉期間難免造成遊客行程調整。

阿管處近年來持續投入資源新建與維護步道，提供遊客安全舒適的健行環境。然而，今年上半年豪雨頻仍，造成多處山區道路及步道坍塌、基礎設施受損。為確保遊客安全，管理處不得不採取封閉措施，並加緊進行修復。目前部分工程預計可於年底前完成，另有部分須延宕至明年才能全面開放。管理處提醒民眾，行前應隨時上網查詢最新公告，避免臨時行程受阻。

阿里山是台灣重要旅遊景點，結合山林生態、鐵道文化與雲海櫻花等四季景致，吸引國內外遊客造訪，雖然部分步道暫時無法進入，但園區內仍有多處開放區域可供遊客體驗自然風光，民眾規畫出遊時，可彈性調整路線，享受安全愉快山林之旅。 阿里山國家風景區管理處轄管目前共有13條步道暫時封閉進行改善工程，以奮起湖風景區最多。圖／阿里山國家風景區管理處提供

