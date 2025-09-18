遠百週年慶起跑 優惠全面引爆 台中大遠百鑰進遠宇宙 精品、星動活動利多大放送

台中大遠百週年慶優惠、精品、星動活動買氣全面引爆。 圖／遠百 提供

普發1萬元現金在即，百貨週年慶優惠陸續展開，期待迎接消費者進場。台中大遠百搶先開跑，2025年以「鑰進遠宇宙」為主題，邀請消費者一同開啟專屬的未來冒險之鑰。

週年慶檔期

➢台中大遠百9月18日(四)~10月7日(二)

➢遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百10月16日(四) ~11月04日(二)

➢遠百桃園、遠百花蓮10月23日(四) ~11月11日(二)

➢遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月30日(四) ~11月18日(二)

➢遠百竹北11月13日(四) ~11月30日(日)

➢遠百板橋中山11月13日(四) ~12月02日(二)

台中大遠百週年慶9月18日~10月7日結合全館超過800家品牌與13大銀行，推出最強滿額贈、專屬會員加碼禮、銀行分期回饋優惠，搭配時尚精品、化妝品限定組合及智慧型多功能家電，打造跨越時空的購物盛典。走進台中大遠百就像進入一場科幻宇宙探險，讓消費者盡情探索未來潮流與無限驚喜。

加碼回饋 同享優惠

台中大遠百週年慶祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆滿2,000元送200元，9月18日~9月29日單筆滿1萬元再加送200元；百貨服飾累積滿5,000元送500元、累計滿5萬元再加送600元；國際精品首12日單筆滿1萬元送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬元送1,000元；大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。

針對信用卡週慶加碼超值回饋，13大銀行聯手出擊全館單筆分6期6,000元送200元、1萬元送400元；12大銀行數位3C(含APPLE)單筆分6期刷滿1萬元再送500元，針對HAPPY GO卡友特別規劃點點成金紅利回饋活動，扣200點贈100元紅利券1張、扣500點贈250元紅利券1張，依此類推，點數越多換越多。

星際好禮 滿額獨享

週年慶不僅購物優惠滿滿，更祭出限定滿額贈禮，帶給消費者滿載而歸的驚喜體驗。9月18日起於服飾部門單筆消費滿10,000元即可兌換實用「四輪摺疊購物車」；9月25日起全館單筆消費滿2,000元，更可獲得「手提超霸杯」，環保便利一次擁有。

週年慶期間還與大同醬油、王品原燒跨界合作，APP會員憑單筆消費滿額即可兌換「大同醬油禮品組」及「原燒鮮甜水果燒肉醬」，讓顧客不僅能在時尚宇宙盡情探索，更能把實用與美味帶回家。

台中大遠百週年慶APP會員憑單筆消費滿額，即可兌換大同醬油禮品組。 圖／遠百 提供

奢華啟幕 國際精品盛典

台中大遠百週年慶再掀精品高潮，精品巨擘 Dior 盛大開幕。週年慶期間，國際精品同步祭出超值回饋，首12日單筆滿10,000元送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿10,000元再送1,000元；更推出限時奢華驚喜，首五日CHANEL、Hermès、Louis Vuitton當日單筆滿10,000元送500元。多重優惠搭配開幕盛事，帶領消費者走進極致尊寵的時尚殿堂。

限時加碼 買一送一

看準消費者對於化妝品的強大需求，台中大遠百週年慶推出首四日必搶明星商品，祭出上萬組獨家商品，集結各大品牌ESTĒE LAUDER、SKII、資生堂東京櫃、sisley、LANCOME、LA MER、KIEHL‘S及shu uemura……等，聯合推出獨家回饋特惠組、指定商品下殺7折起。

除享2,000元送200元外，霸氣回饋單筆滿萬再加送200元，配合銀行優惠高達20%以上回饋；開打首日SHISEIDO國際櫃推出限量紅妍山茶花修護精華(50ml+10mlX5)推薦價3,915元，憑遠百APP加購此組再加贈遠百商品券1,000元、ESTĒE LAUDER首四日滿8,000元加贈年輕修護保養組。

優等先機 年終必備

年底尾牙聚會及年終犒賞自用送禮需求大增，台中大遠百週年慶精選實用好物全面促銷，讓居家生活與辦公場合更添質感。8樓Tiamo義大利工藝 GAGGIA Babila 全自動咖啡機建議售價99,000元、推薦價42,800元，輕鬆沖煮香醇咖啡，為尾牙餐敘增添專業級享受；另有 Dyson V12s Detect Slim Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵器建議售價29,900元、推薦價22,900元，一次完成吸塵、拖地雙重需求，成為年底居家整理的最佳幫手。搭配全館週年慶促銷優惠與銀行加碼，絕對是尾牙採購與送禮的首選良機。

台中大遠百Tiamo GAGGIA Babila全自動咖啡機建議售價99,000元、推薦價42,800元。 圖／遠百 提供

眾星雲集 星動遠百

週年慶更規劃一系列超強檔活動，邀請消費者共襄盛舉。9月20日邀請中信兄弟啦啦隊女孩昀二擔任高島專櫃品牌一日店長，與粉絲近距離互動；同日KD舞蹈團於1F時尚廣場帶來熱舞星際秀，為週年慶掀起炫動開場。

9月21日Especial街舞登場，結合DJ表演，互動舞蹈將舞力全開；9月28日人氣主持人派翠克於FUJI按摩椅專櫃擔任一日店長，和粉絲一起體驗按摩樂趣。

除了名人魅力助陣外，即日起至9月22日舉辦2025韓流美食展，集結韓國道地料理與特色美食，將韓流魅力完整搬進台中大遠百，打造味覺與娛樂兼具的週年慶盛典。

商品推薦