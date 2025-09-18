快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

聽新聞
0:00 / 0:00

教師節連假國光客運28條路線85折 憑租車契約再退200元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國光客運表示，教師節連假期間提供中、長程地區及國5路線共28條，全票平均可享85折優惠。圖／國光客運提供
國光客運表示，教師節連假期間提供中、長程地區及國5路線共28條，全票平均可享85折優惠。圖／國光客運提供

9月底教師節假期將至，國光客運表示，連假期間提供中、長程地區及國5路線共28條，全票平均可享85折優惠，另配合交通部「在地有腳」政策，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。

國光客運表示，教師節連假疏運期間為9月26日至29日止，期間配合交通部政策，提供中、長程地區及國5路線計28條，全票平均可享85折優惠，優惠路線包含熱門地區宜蘭（礁溪、頭城、蘇澳、宜蘭、羅東、南方澳、烏石港）、苗栗、台中、嘉義等地區。

此外，也持續配合「在地有腳」政策，為方便民眾銜接旅遊行程最後一哩路，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。

國光客運指出，民眾持悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證搭乘國道客運，後續轉乘當地市公車一段票（或公路客運基本里程）車資減免，減少轉乘所需花費金額。

為了提升民眾訂票便利性，國光客運表示，即日起民眾於LINE官方聊天室 ( https://lin.ee/Ttv2XMf ）導入線上訂票APP，只要成為國光客運Line官方聊天室好友，就可隨時透過App完成線上訂票、線上付款及取得電子乘車票，大幅節省排隊購票與取得乘車票的時間。

教師節 國道客運 國光客運

延伸閱讀

國光客運停駛退出西螺轉運站 民眾抱怨立委邀公路局提對策

全台唯一未發放教師節敬禮 屏縣府亡羊補牢發放600元禮券

國光客運西螺站走入歷史...統聯客運接手 嘉義站點穩定成長

基隆國光客運臨時站已全拆…闢建廣場前臨時鋪面 設計3種顏色供選擇

相關新聞

今明3颱接力生成 「樺加沙」最新路徑曝 賈新興：下周一晚起影響台灣

米塔颱風、樺加沙颱風、浣熊颱風即將接力生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsi...

3颱將生成 下周二颱風距離最近 高屏、東部有「相當程度風雨」

今天凌晨在東方遠洋又有熱帶性低氣壓生成，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，已經是本周的第3個熱帶低壓。從後續預報來看...

1天內將3颱共舞！粉專指最需關注是它…颱風搶名大賽正式開啟

短短2天內就有3個熱帶性低氣壓形成，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前西北太平洋上十分熱鬧，且3個熱帶低壓都有發展成為颱...

雙颱將形成 吳德榮：樺加沙可達中颱挾強風豪雨 觀察是否帶來更大威脅

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱...

男子吃完早餐暈眩！醫發現他眼睛有這症狀…即時阻止中風發生

年逾60歲陳姓男子某天吃完早餐突然感到暈眩、噁心、嘔吐，原本以為只是壓力太大，經友人勸告才就醫，沒想到經檢查後發現，陳男...

旗津燈塔步道煥然一新 重整路面搭配海灣視野獲好評

旗津輪渡站通往旗後燈塔的步道，過去因冗長、不利推車、輔具同行遭民眾詬病，高雄市府為提升旗津旗後燈塔觀光品質，開闢一條直線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。