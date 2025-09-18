教師節連假國光客運28條路線85折 憑租車契約再退200元
9月底教師節假期將至，國光客運表示，連假期間提供中、長程地區及國5路線共28條，全票平均可享85折優惠，另配合交通部「在地有腳」政策，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。
國光客運表示，教師節連假疏運期間為9月26日至29日止，期間配合交通部政策，提供中、長程地區及國5路線計28條，全票平均可享85折優惠，優惠路線包含熱門地區宜蘭（礁溪、頭城、蘇澳、宜蘭、羅東、南方澳、烏石港）、苗栗、台中、嘉義等地區。
此外，也持續配合「在地有腳」政策，為方便民眾銜接旅遊行程最後一哩路，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。
國光客運指出，民眾持悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證搭乘國道客運，後續轉乘當地市公車一段票（或公路客運基本里程）車資減免，減少轉乘所需花費金額。
為了提升民眾訂票便利性，國光客運表示，即日起民眾於LINE官方聊天室 ( https://lin.ee/Ttv2XMf ）導入線上訂票APP，只要成為國光客運Line官方聊天室好友，就可隨時透過App完成線上訂票、線上付款及取得電子乘車票，大幅節省排隊購票與取得乘車票的時間。
