交通卡好康懶人包！悠遊付網路聲量贏過一卡通原因是？

在日常生活中，行動支付的便利性幾乎無所不在，只要打開手機輕觸感應，就能完成付款，不必掏零錢找鈔票；行動支付甚至可以綁定交通卡，手機感應閘門即可通行，免去攜帶多張卡的麻煩。如今，台北捷運點數還可以換儲值金！台北捷運公司與悠遊卡公司攜手推出「捷運點數兌換悠遊付儲值金」服務，並祭出「點10成金」等3項活動，讓通勤族搭車同時賺回饋！另外想展現個人風格的通勤族，千萬別錯過！悠遊卡公司攜手時尚品牌PAZZO，15日推出「PAZZO澎澎立體鋪棉包SuperCard造型悠遊卡」，將PAZZO熱銷單品「太空澎澎包」等比例縮小成迷你版，打造出時尚與實用兼具的3D造型悠遊卡，讓你走在時代潮流。

北捷與悠遊卡活動

活動期間：2025/9/16 11:00-12/31

活動一、1點捷運點登記抽限量悠遊卡

活動期間捷運會員至台北捷運Go App點選活動banner，至專屬頁面點選「扣點抽獎」，扣1點後即完成抽獎登記（每台北捷運Go App會員會員限扣點登記１次，扣點後點數恕不退還）

獎品：限量造型悠遊卡，共100名。（限中獎乙次，9月份已抽中獎者，後續10月份抽獎不再納入）

抽獎方式：10月15日前於台北捷運官網公告得獎名單，並同步派送悠遊卡中獎兌換券至台北捷運Go App/我的帳戶/我的優惠券/己領取之優惠券匣中查看獎品兌換券。

兌換地點：捷運商品館中山站（中山地下街近R10出口-B39店舖）

獎項領取截止日期：2025年12月15日

活動二、單筆兌10點再送10點捷運點

活動期間台北捷運Go App會員參與捷運點與轉悠遊付儲值金兌換「點10成金」活動，單次10點捷運點以上轉換成悠遊付儲值金，再加碼回饋贈10點捷運點（每會員限1次，共20,000名，按月分次派點，額滿時Go App活動頁面上會顯示）。

活動三、新會員送10點捷運點

活動期間新加入台北捷運Go App會員並輸入邀請碼A789可領取10點捷運點，刪除帳戶重新註冊者不納入計算，限量10,000名。若刪除會員帳號將無法立即重新註冊，須90天後才可重新註冊。

悠遊付聲量排第二！台酒消費10％回饋宣傳活動助攻

根據「行動支付」網路口碑聲量排行榜，發現近一個月（2025/8/18～2025/9/16）網路聲量第二名是悠遊付，其中熱門關鍵字是台酒，先前悠遊卡公司為了宣傳在「台酒購物網」選購普渡好物，只要使用悠遊付結帳，就能享有筆筆最高10%回饋，同步舉辦抽獎活動，引發不少網友熱烈留言討論。

一卡通助力台南嘉義通勤族 799元定期票上路

行動支付網路口碑排行榜

另一間通勤族必知的電子支付公司一卡通，則是位居「行動支付」網路口碑聲量排行榜第六名，其中熱門關鍵字是綠點。使用一卡通TPASS搭乘大眾運輸，每趟可累積一卡通綠點0.1點，綠點1點相當於1元，可用來折抵交通費、繳費及三大超商的消費。

為響應TPASS通勤月票政策，一卡通公司與台南市政府攜手合作，15日啟用「TPASS大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」799元定期票，為台南與嘉義兩地超過16萬通勤人次，提供更經濟、便捷的交通新選擇。方案不僅串聯大台南所有公車路線，更將服務範圍延伸至嘉義縣市的台鐵各站，實現台南至嘉義共23個火車站的無限次搭乘，減輕通勤族交通負擔。

