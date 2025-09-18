快訊

男子吃完早餐暈眩！醫發現他眼睛有這症狀…即時阻止中風發生

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
陳男因暈眩就醫，醫師發現他的眼睛出現明顯的眼震，加上右手有協調性不佳的問題，被診斷恐是「中風」的前兆，幸即時轉診治療才解除中風危機。圖／123RF
陳男因暈眩就醫，醫師發現他的眼睛出現明顯的眼震，加上右手有協調性不佳的問題，被診斷恐是「中風」的前兆，幸即時轉診治療才解除中風危機。圖／123RF

年逾60歲陳姓男子某天吃完早餐突然感到暈眩、噁心、嘔吐，原本以為只是壓力太大，經友人勸告才就醫，沒想到經檢查後發現，陳男的眼睛出現明顯的眼震，加上右手有協調性不佳的問題，被診斷恐是「中風」的前兆，幸即時轉診治療才解除中風危機。

北醫附醫神經內科主任李薰華表示，頭暈是臨床常見的症狀，不論男女老少都深受困擾，但是每一種頭暈都隱藏著不同的病因，治療方式的差異極大，因此，正確的診斷是成功治療的第一步；透過詳細檢查釐清眩暈的真正來源，其中一項關鍵工具就是特殊的眼震觀察儀器電子視頻Frenzel眼振鏡。

眼睛是解讀頭暈的重要窗口，當人體感受到不正常的平衡刺激時，眼球會出現不受控制的快速跳動，稱為眼震（nystagmus），正常人不會有眼震，而有些頭暈的疾病會有眼震，有些則跟正常人一樣沒有眼震。

李薰華說，醫師觀察眼震時，需要關注方向、節律與持續時間，這些都是判斷頭暈類型的關鍵依據，但有時肉眼難以察覺，甚至會因為眼睛盯著某個東西看時，大腦主動「壓抑」掉眼震而觀察不到，因此，需要借助特殊的眼震觀察儀器檢查，透過電子視頻Frenzel眼振鏡放大與遮蔽視覺注視的設計，可讓潛藏的眼震清楚顯現，幫助醫師快速區分頭暈類型。

以耳石脫落為例，脫落的耳石可能會掉在耳內三個半規管中的其中一個，醫師藉由在特定檢查姿勢時誘發的眼震，判斷掉落在哪個半規管，進而做相對應的復位治療，將掉出來的耳石轉回原本位置。而腦部疾病造成的頭暈，例如小腦中風或是腫瘤，也可能看到特殊的眼震，協助醫師早期發現潛在的腦部問題，安排更進階的腦部檢查與治療。

以陳先生為例，電子視頻Frenzel眼振鏡檢查顯示，其向上的眼震及右手協調度不佳，高度懷疑為中樞型的眩暈合併小腦功能異常。隨即將病人轉至急診、給予輸液治療及抗血小板藥物，並進一步安排腦部影像檢查、頸動脈及穿顱超音波檢查。

隨著患者的不適逐漸緩解，頸動脈及穿顱超音波檢查結果顯示，患者後循環的血管極度狹窄，同時合併椎基底動脈循環不良，出現暫時性腦缺血、肢體不協調及中樞型眼震，所幸及時治療，成功挽救後續直接中風的危機。

