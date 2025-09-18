子宮內膜癌手術複雜難度高 46歲女患者接受達文西手術被治癒

童綜合達文西機械手臂手術手術團隊，日前成功救治子宮內膜癌患者，進行全子宮併輸卵管與卵巢全切除及淋巴摘除手術，手術傷口小疼痛低，能處理傳統手術難以觸及的狹小空間，院方宣告達文西手術個案數已突破5千例。

童綜合醫院表示，子宮內膜癌是從子宮最內層所長出來的惡性腫瘤細胞，46歲陳姓患者自確診罹患子宮內膜癌，經朋友介紹來到童綜合醫院經婦產部主任劉錦成檢查診療後，依據患者需求評估，建議應盡快安排接受達文西婦癌手術治療，今年3月完成分期手術，進行全子宮併輸卵管與卵巢全切除及淋巴摘除手術，術後住院3天即返家休養。

婦科主任劉錦成表示，初期症狀是出現非經期陰道出血症狀，逐漸會發生解尿疼痛、性交疼痛或骨盆疼痛等狀況，常見發生於停經後婦女，但仍有經期的婦女出現經期紊亂、經血異常或量大、持續陰道出血或出現紅色分泌物等，都應找專科醫師就醫檢查。

總院長童敏哲指出，童綜合醫院引進達文西機器手臂設備迄今已13年手術包含了泌尿科、耳鼻喉科、婦產科、一般外科、大腸直腸外科、心臟血管外科、胸腔外科與小兒外科，陸續更新換代後，成為中部唯一擁有兩台最新型達文西手術系統的醫院。

達文西機械手臂手術系統是一種結合電腦、機械手臂與腹腔鏡技術的微創手術系統，童綜合醫院2017年率先使用第四代達文西機械手臂手術系統（da Vinci Xi System），成為中部區域首家的醫院，2021年再度引進一台第四代達文西機械手臂手術系統後，手術團隊更在今年4月手術個案數突破5千例。

