以為健康卻中招！婦人愛喝「無糖飲料」 2個月得糖尿病
近日，一名67歲陳姓婦人因長期宅在家中，並大量飲用無糖可樂與零卡零糖的電解質飲料，出現多項早期糖尿病症狀，就醫後確診為第2型糖尿病酮症，同時合併泌尿系統感染與低血鉀症，所幸及時接受治療。
根據「湖北日報」報導，醫師指出，該名患者本身體重偏高、長期久坐、作息紊亂，已有胰島功能減退與胰島素阻抗等風險因子，只是過去尚未發病。近期大量飲用標榜「無糖」的飲品，成為誘發病情的重要原因之一。
雖然這類無糖飲料不含蔗糖，但常含有人工甜味劑如阿斯巴甜、蔗糖素等。醫師提醒，研究已顯示，人工甜味劑可能干擾腸道菌群，導致胰島素阻抗，進而影響血糖控制。
醫師提醒，老年人糖尿病初期症狀不易察覺，除「三多一少」，也就是多尿、多飲、多食、體重減輕外，也可能出現皮膚搔癢、視力模糊、四肢麻木、傷口癒合不良等情況。尤其體重過重者，更應警覺「無糖陷阱」，避免誤以為無糖就等於無害。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言