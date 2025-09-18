以為健康卻中招！婦人愛喝「無糖飲料」 2個月得糖尿病

近日，一名67歲陳姓婦人因長期宅在家中，並大量飲用無糖可樂與零卡零糖的電解質飲料，出現多項早期糖尿病症狀，就醫後確診為第2型糖尿病酮症，同時合併泌尿系統感染與低血鉀症，所幸及時接受治療。

根據「湖北日報」報導，醫師指出，該名患者本身體重偏高、長期久坐、作息紊亂，已有胰島功能減退與胰島素阻抗等風險因子，只是過去尚未發病。近期大量飲用標榜「無糖」的飲品，成為誘發病情的重要原因之一。

雖然這類無糖飲料不含蔗糖，但常含有人工甜味劑如阿斯巴甜、蔗糖素等。醫師提醒，研究已顯示，人工甜味劑可能干擾腸道菌群，導致胰島素阻抗，進而影響血糖控制。

醫師提醒，老年人糖尿病初期症狀不易察覺，除「三多一少」，也就是多尿、多飲、多食、體重減輕外，也可能出現皮膚搔癢、視力模糊、四肢麻木、傷口癒合不良等情況。尤其體重過重者，更應警覺「無糖陷阱」，避免誤以為無糖就等於無害。

商品推薦