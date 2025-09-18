3颱將生成 下周二颱風距離最近 高屏、東部有「相當程度風雨」

今天凌晨在東方遠洋又有熱帶性低氣壓生成，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，已經是本周的第3個熱帶低壓。從後續預報來看，大致都在遠洋地區活動，下周中後期可能靠近日本，短期內沒有影響台灣機會，可後續再追蹤觀察。

目前有3個熱帶性低氣壓同時發展，歐宗學表示，在未來24到36小時內也都有成颱機會，可能陸續增強為17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」及19號颱風「浣熊」，視其發展狀況而定，先成颱的就會使用序號較前的名字。

至於台灣近期的天氣，歐宗學表示，也跟這些熱帶性低氣壓脫離不了關係，目前台灣周邊的大氣環境受到大低壓帶控制，昨天在菲律賓上空的熱帶性低氣壓，已經從巴士海峽逐漸進入南海，外圍環流為台灣帶來偏東至東南風，愈往南邊走、水氣愈多，因此在東南部至恆春半島全天都會有短暫陣雨機會。

其他地區雲量也增多，他說，大致多雲，一樣在台灣南端雲量較多會轉為陰天，西半部地區午後都有短暫陣雨或雷雨機會，大台北、東北部仍是比較穩定的多雲到晴天氣，氣溫也相對較高。

歐宗學表示，明天南海的這個熱帶性低氣壓或颱風就會靠近中國大陸華南沿岸，登陸後會很快減弱，台灣附近仍受低壓帶影響，風向東南至偏南風、水氣依然偏多，台東至恆春半島仍是全天有短暫陣雨的天氣，其他地區則是多雲為主。各地山區、西半部地區包含大台北都會有午後雷陣雨影響機會，部分地區雨勢會持續到晚間才逐漸停止。

周六仍處於低壓帶環境中，水氣稍微減少，歐宗學表示，因此迎風面地區降雨趨緩，僅恆春半島地區仍有局部短暫陣雨，不過午後對流雲系發展依然旺盛，山區、西半部受影響機會仍高，還是要注意下午時段的天氣變化狀況。

歐宗學表示，由於菲律賓東方的海氣環境較適合，預期可能發展出一個強度高且風場廣大的颱風，周日之後的天氣，就會轉變成是受到這個颱風的影響。外圍風場帶來東北風環境，迎風面東北部、東半部地區有局部短暫陣雨機會，中南部則仍是受到午後雷陣雨影響。

他說，下周一隨著颱風往巴士海峽靠近，迎風面地區的降雨會有逐漸增多的趨勢，西半部地區雖然天氣狀態較為穩定，只有山區有午後陣雨機會，但是沿海地區都要注意會開始有強風發生。

「下周二是這個颱風距離台灣最近的時間」，歐宗學表示，將通過巴士海峽進入南海，會有多接近台灣還無法確定，但東北角、東半部及高屏地區都會有相當程度的風雨影響，西半部地區也要持續注意強風。

歐宗學表示，下周三颱風會很快遠離台灣，往華南地區移動，屆時降雨將明顯趨緩，但仍會有局部強風。這個系統可能在下周前期為台灣帶來影響，確切的風雨程度如何還要觀察預報變化才能確定，務必持續追蹤關注。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

