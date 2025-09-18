1天內將3颱共舞！粉專指最需關注是它…颱風搶名大賽正式開啟

短短2天內就有3個熱帶性低氣壓形成，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前西北太平洋上十分熱鬧，且3個熱帶低壓都有發展成為颱風的潛力。

「1天內將3颱共舞」，「觀氣象看天氣」表示，今天凌晨，位在小笠原群島東方的熱帶擾動（91W），也成為熱帶低壓TD22，且環流結構看起來還不錯，預計未來1天內，今年第17至19號颱風將會相繼形成，分別會是米塔、樺加沙、浣熊颱風。

「觀氣象看天氣」表示，目前台灣最需要關注的，為昨天形成的TD21，而91W距離台灣較遠，雖然後期路徑可能有些變數，但短期來看對台灣也沒有影響。至於目前混亂的西北太平洋上，誰會是誰？目前看來都不一定，可以說近一輪的西北太平洋颱風搶名大賽正式宣告開啟。

