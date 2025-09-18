今明3颱接力生成 「樺加沙」最新路徑曝 賈新興：下周一晚起影響台灣

米塔颱風、樺加沙颱風、浣熊颱風即將接力生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，熱帶性低氣壓TD20預估今天發展為米塔颱風的機率高，朝廣東一帶的方向移動。要關注另一熱帶低壓TD21，明天有發展為樺加沙颱風的機率，下周一晚上起至下周二，有受樺加沙颱風環流影響的機率，花東及屏東山區有較大雨勢發生的機率。

至於熱帶低壓TD22，賈新興表示，預估明天有發展為浣熊颱風的機率，後期對日本可能影響。

天氣趨勢，他表示，明天，鵝鑾鼻一帶有短暫陣雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。周六，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。周日，午後嘉義以南有局部短暫陣雨，竹苗以南山區及宜花山區亦有零星短暫雨。

賈新興說，下周一，北北基宜有局部短暫雨，午後花蓮轉有局部短暫雨。下周一晚起至下周二，有受颱風環流影響的機率，其中宜花東及各地山區有陣雨，台南以南亦有局部短暫陣雨，花東及屏東山區並有較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，下周三，宜花東及高屏仍有陣雨，午後苗栗以南亦有局部短暫陣雨。下周四，花東及屏東仍有局部陣雨，午後新竹以南有局部短暫陣雨。下周五，台東及屏東有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨。下周六，午後竹苗以南有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 歐洲及各AI模式預測熱帶低壓TD21路徑圖。圖／取自賈新興臉書 熱帶低壓TD21路徑預報。圖／取自賈新興臉書

