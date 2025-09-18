快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

做美甲被割傷…她十指皆染「病毒疣」！醫也驚訝：第一次遇到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友做美甲時不慎被割破手指頭，事後就醫發現每隻指頭都感染病毒疣。示意圖／ingimage
一名女網友做美甲時不慎被割破手指頭，事後就醫發現每隻指頭都感染病毒疣。示意圖／ingimage

近年做美甲成為流行趨勢，挑選乾淨且專業的美甲店是每個客人都要注意的事。一名女網友發文，稱自己在台中某家店做美甲時，美甲師修剪指甲不慎割破她的手指頭，造成流血，雖然有緊急擦拭，但事後就醫，發現「每一隻指頭都有病毒疣」，店家事後的處理態度也讓她很不滿，並提醒網友「真的要慎選店家」。

一名女網友在Dcard發文，表示她六月底去台中西區一間美甲店做手足美甲，在修剪指甲時，美甲師不小心將她的手指頭割破造成流血，當時立刻有用衛生紙包手指，但好幾天後，十隻指頭皆出現疼痛和咖啡色斑點，經過醫師檢驗，證實是「病毒疣」，且醫師也很驚訝，「第一次遇到每一隻指頭都有」。

原PO表示，之後前往美甲店卸除足部的美甲，從店員反應來看，應該知道她得到病毒疣，詢問器材是否乾淨之類的問題，店員也回應店內都有消毒，並承諾會為原PO往上呈報。

原PO透露，9月2日店家有打電話關心過一次，詢問是否要陪同就醫，原PO表明沒做的項目和就醫費用要退費給她，之後就一直沒消息。9月6日店家終於來電，表示僅願意退還未使用的費用，並開始推拖：「妳的診斷書有寫一定是美甲造成嗎？」這種「故意擺爛」的態度讓原PO感到很氣憤。

原PO最後透過Google評論發現，該店家在5月份時就已被消費者投訴過衛生不佳，因此提醒消費者們，要謹慎挑選店家，更要留意自身指甲的狀況，免得造成不必要的麻煩。

此前有報導指出，「病毒疣」是感染人類的乳突病毒(HPV)所致，具有傳染性，其外觀特徵是皮膚稍微突起、按壓會痛，病灶處則有小黑點，目前多以冷凍治療為主，搭配水楊酸藥物軟化角質，治療期間不要泡溫水或醋，避免病灶擴散。

美甲 病毒 指甲

延伸閱讀

腳拇趾歪、穿鞋卡腳？醫揭「拇趾外翻」風險，嚴重恐影響行走能力｜元氣網

網傳一堆美食含泡打粉「蟑螂不吃，人也不該吃」 醫破解謠言曝真正風險

健檢竟揪出肝癌！醫曝「月內第3例」：病毒消失仍有風險

指甲也能賣錢？陸女收集多年「一斤賣1320元」 網驚：錯過財富自由

相關新聞

政院拍板 生育給付「補差額」到每胎10萬 試管補助最高15萬

行政院會今天通過「好孕三方案」，三面向加碼生育支持，第一，中央將在既有社會保險生育給付下「補差額」，每名嬰兒一律補助10...

路徑不排除北修！粉專指它最快今晚成颱…宜花東、屏東及恆春「逃不掉」

目前有3個熱帶性低氣壓，都有發展為輕度颱風的趨勢，其中的熱帶低壓TD21，可能下周一中颱的強度影響甚至威脅台灣。氣象粉專...

台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

台北駐日經濟文化代表處那霸分處於17日在臉書提醒國人，出國旅遊時務必購買適當的保險，以保障自身安全及避免財務損失。分處特別分享了三個今年真實發生的案例，強調風險往往在一瞬間，呼籲旅客切勿輕忽。

今明2天3颱將生成 氣象署示警：下周中颱威脅台灣 1地區恐明顯風雨

下周可能有颱風威脅台灣。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今天到下周台灣附近的海面上，熱帶系統比較活躍。其中會有熱帶...

男子吃完早餐暈眩！醫發現他眼睛有這症狀…即時阻止中風發生

年逾60歲陳姓男子某天吃完早餐突然感到暈眩、噁心、嘔吐，原本以為只是壓力太大，經友人勸告才就醫，沒想到經檢查後發現，陳男...

做美甲被割傷…她十指皆染「病毒疣」！醫也驚訝：第一次遇到

近年做美甲成為流行趨勢，挑選乾淨且專業的美甲店是每個客人都要注意的事。一名女網友發文，稱自己在台中某每家店做美甲時，美甲師修剪指甲不慎割破她的手指頭，造成流血，雖然有緊急擦拭，但事後就醫，發現「每一隻指頭都有病毒疣」，店家事後的處理態度也讓她很不滿，並提醒網友：「真的要慎選店家」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。