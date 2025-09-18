做美甲被割傷…她十指皆染「病毒疣」！醫也驚訝：第一次遇到

近年做美甲成為流行趨勢，挑選乾淨且專業的美甲店是每個客人都要注意的事。一名女網友發文，稱自己在台中某家店做美甲時，美甲師修剪指甲不慎割破她的手指頭，造成流血，雖然有緊急擦拭，但事後就醫，發現「每一隻指頭都有病毒疣」，店家事後的處理態度也讓她很不滿，並提醒網友「真的要慎選店家」。

一名女網友在Dcard發文，表示她六月底去台中西區一間美甲店做手足美甲，在修剪指甲時，美甲師不小心將她的手指頭割破造成流血，當時立刻有用衛生紙包手指，但好幾天後，十隻指頭皆出現疼痛和咖啡色斑點，經過醫師檢驗，證實是「病毒疣」，且醫師也很驚訝，「第一次遇到每一隻指頭都有」。

原PO表示，之後前往美甲店卸除足部的美甲，從店員反應來看，應該知道她得到病毒疣，詢問器材是否乾淨之類的問題，店員也回應店內都有消毒，並承諾會為原PO往上呈報。

原PO透露，9月2日店家有打電話關心過一次，詢問是否要陪同就醫，原PO表明沒做的項目和就醫費用要退費給她，之後就一直沒消息。9月6日店家終於來電，表示僅願意退還未使用的費用，並開始推拖：「妳的診斷書有寫一定是美甲造成嗎？」這種「故意擺爛」的態度讓原PO感到很氣憤。

原PO最後透過Google評論發現，該店家在5月份時就已被消費者投訴過衛生不佳，因此提醒消費者們，要謹慎挑選店家，更要留意自身指甲的狀況，免得造成不必要的麻煩。

此前有報導指出，「病毒疣」是感染人類的乳突病毒(HPV)所致，具有傳染性，其外觀特徵是皮膚稍微突起、按壓會痛，病灶處則有小黑點，目前多以冷凍治療為主，搭配水楊酸藥物軟化角質，治療期間不要泡溫水或醋，避免病灶擴散。

