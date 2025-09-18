做美甲被割傷…她十指皆染「病毒疣」！醫也驚訝：第一次遇到
近年做美甲成為流行趨勢，挑選乾淨且專業的美甲店是每個客人都要注意的事。一名女網友發文，稱自己在台中某家店做美甲時，美甲師修剪指甲不慎割破她的手指頭，造成流血，雖然有緊急擦拭，但事後就醫，發現「每一隻指頭都有病毒疣」，店家事後的處理態度也讓她很不滿，並提醒網友「真的要慎選店家」。
一名女網友在Dcard發文，表示她六月底去台中西區一間美甲店做手足美甲，在修剪指甲時，美甲師不小心將她的手指頭割破造成流血，當時立刻有用衛生紙包手指，但好幾天後，十隻指頭皆出現疼痛和咖啡色斑點，經過醫師檢驗，證實是「病毒疣」，且醫師也很驚訝，「第一次遇到每一隻指頭都有」。
原PO表示，之後前往美甲店卸除足部的美甲，從店員反應來看，應該知道她得到病毒疣，詢問器材是否乾淨之類的問題，店員也回應店內都有消毒，並承諾會為原PO往上呈報。
原PO透露，9月2日店家有打電話關心過一次，詢問是否要陪同就醫，原PO表明沒做的項目和就醫費用要退費給她，之後就一直沒消息。9月6日店家終於來電，表示僅願意退還未使用的費用，並開始推拖：「妳的診斷書有寫一定是美甲造成嗎？」這種「故意擺爛」的態度讓原PO感到很氣憤。
原PO最後透過Google評論發現，該店家在5月份時就已被消費者投訴過衛生不佳，因此提醒消費者們，要謹慎挑選店家，更要留意自身指甲的狀況，免得造成不必要的麻煩。
此前有報導指出，「病毒疣」是感染人類的乳突病毒(HPV)所致，具有傳染性，其外觀特徵是皮膚稍微突起、按壓會痛，病灶處則有小黑點，目前多以冷凍治療為主，搭配水楊酸藥物軟化角質，治療期間不要泡溫水或醋，避免病灶擴散。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言