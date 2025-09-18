超熱...躲到台北捷運站內也沒用 原來經濟部有這規定
時序進入秋天，但是白天氣溫依舊炎熱，走在外頭的民眾原本期待躲到捷運站內就會有涼風冷氣，近期卻發現室內依舊悶熱，要搭上捷運車廂才有涼意。北捷回應，室內依經濟部規定冷氣只能維持26到28度間，車廂則會能隨時調整，溫度達23到24度。
民眾表示，曬著太陽好不容易走到了捷運站入口，體溫仍維持在高點，且感受不到絲毫的冷氣，好不容易走下到閘門，溫度依舊沒有下降，更別說到了月台層，直到等到了捷運上車後，才有些許降溫，但空調明顯比台鐵要熱。
另一位乘客也說，雖然近期到了晚上外頭會稍微降溫，但走到站點出入口也還是滿身汗。有時候更覺得月台層空氣悶熱、不太流通，人多就造成五味雜陳的氣味飄散，得戴上口罩遮掩。
北捷表示，車站月台的是內冷氣，是依據經濟部「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」，公眾出入的營業場所，冷氣溫度只能維持在26到28度之間，兼顧環境舒適與節能效益。
北捷說，不過車廂內在尖峰時段會設定到23度、非尖峰時段則為24度，同時在民國113起陸續升級全車隊空調系統，每節車廂的溫度數據即時傳送至駕駛室，並整合至智慧溫控面板，目前這套系統已陸續安裝，預計114年底拓展至全車隊。
另外，在戶外的站點，像是文湖線，在轉乘車站南京復興站、忠孝復興站及大安站月台裝設水冷扇，並依現場氣溫狀況開啟水冷扇製冷功能。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言