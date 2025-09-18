準「米塔」颱風最快上午8時生成 外圍環流影響 2縣市豪雨特報

熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天恆春半島有局部大雨或豪雨，台東地區（含綠島、蘭嶼）有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

影響時間為今天白天。豪雨：恆春半島，大雨：台東縣、蘭嶼綠島。

在鵝鑾鼻南南西方360公里的熱帶性低氣壓TD20號，最快今天上午8時生成米塔颱風。中央氣象署表示，在巴士海峽 、中西沙島海面及東沙島海面航行及作業船隻應特別注意。

氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒昨天表示，今天到周六主要是米塔颱風外圍環流的影響，降雨方面留意東南部和恆春半島會有大雨或局部豪雨發生，中午過後中南部地區也有局部大雨現象。

他說，米塔颱風未來的路徑偏向台灣西南方外海的地方，往西北方向移動，周六左右會登陸廣東沿海。

商品推薦