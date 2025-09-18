熱帶低壓外圍環流影響 屏東縣大雷雨開轟 示警區域曝

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大雷雨即時訊息示警區域。圖／取自中央氣象署網站
大雷雨即時訊息示警區域。圖／取自中央氣象署網站

熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台東地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央氣象署發布屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大雷雨即時訊息示警區域：屏東縣恆春鎮、車城鄉、滿州鄉。

恆春 屏東縣 大雷雨

