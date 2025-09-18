熱帶低壓TD21極具威脅 恐達中至強颱 他曝海陸警及風雨浪影響最大時段

快訊

聯準會降息1碼「預測年底前再降兩次」 鮑爾不再說就業穩健

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD21的路徑潛勢預報。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
熱帶性低氣壓TD21的路徑潛勢預報。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

下周天氣可能受到颱風直接影響。氣象專家林得恩今晨在「林老師氣象站」臉書粉專發文，他表示，關島附近海面的熱帶性低氣壓TD21，各國主流預報模式均認為，它發展的強度至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間。

「TD21，不是吃素的」，林得恩表示，本周內，前後將會有2個熱帶擾動系統，有機會經過台灣附近，或影響台灣的天氣。其中，尤其是TD21，未來強度也將逐漸增強。由於經過環境垂直風切小的海域（約10-15節），加上，海面溫度溫暖（可達攝氏30至31度），且高空向赤道的外流氣流良好，各國主流預報模式認為它可達中颱至強颱等級。

他說，後續，將循環境駛流場的導引下，向西前進移動；且颱風環流範圍也相當寬廣、雨帶相當結實，對台灣天氣是會有影響的。若移動方向、移動速度及強度變化不改變的話，預計周日晚間，發布颱風海上颱風警報；下周一，緊接著發布颱風陸上颱風警報。下周一至下周三最靠近台灣陸地，也是風雨浪影響最大時段。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

