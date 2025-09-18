不只2個颱風？ 又有熱帶低壓生成 可能形成第3颱浣熊

目前太平洋地區有3個熱帶性低氣壓。中央氣象署表示，都有發展為輕度颱風的趨勢。若成颱，將是米塔、樺加沙、浣熊颱風。

熱帶性低氣壓TD22號，今天凌晨2時生成，中心位置在威克島北北西方380公里之處（台北東方4500公里之處），以每小時20公里速度，向西進行。

而預計今天成颱的熱帶性低氣壓TD20號，今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南西方360公里之處，以每小時15轉18公里速度，向西北進行。氣象署提醒在巴士海峽、中西沙島海面及東沙島海面航行及作業船隻應特別注意。

熱帶性低氣壓TD21號最快可望今天成颱，今天凌晨2時的中心位置在雅浦島西北方740公里之處（鵝鑾鼻東南東方1580公里之處），以每小時13公里速度，向西北轉西北西進行。氣象署說，預計下周一將開始接近台灣，接近時有機會增強為中度颱風，暴風半徑可以來到200公里以上，此颱風有機會直接影響台灣的天氣，留意後續最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

