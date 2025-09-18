雙颱將形成 吳德榮：樺加沙可達中颱挾強風豪雨 觀察是否帶來更大威脅

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓今天進入巴士海峽西側，即將發展為輕颱米塔，朝珠江口前進、並逐漸轉向偏西，其外圍的水氣，加大今天至周六的降雨潛勢。

吳德榮表示，今天至周六大低壓環流及輕颱米塔外圍的水氣增多，東半部及高屏轉有局部降雨；午後有局部短暫陣雨或雷雨，範圍有向北逐日擴大的趨勢，亦有大雷雨發生的機率；今明北台灣仍有38度左右的極端高溫，其他各地高溫微幅下降、仍偏熱。今天北部24至38度、中部24至36度、南部24至35度、東部22至35度。周日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。

至於另一颱風樺加沙也即將生成。吳德榮說，歐洲模式下周一20時模擬圖則顯示，樺加沙颱風即將進入巴士海峽，繼續向西進行，美國模式模擬亦已調整得與歐洲模式相近；模擬其將增強為中度以上，並挾強風豪雨。不過，終究是1周左右的電腦模擬，其動向仍有科學上的，是否帶來更大的威脅，是持續觀察的重點。

吳德榮表示，下周一樺加沙颱風外圍接近，大台北及宜花轉有雨，雖無冷空氣，高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。下周二、下周三樺加沙颱風通過巴士海峽、進入南海，台灣東半部防大量降雨，其他地區受影響的劇烈程度，與其相對遠近有關，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 歐洲模式下周一20時模擬圖（左圖）則顯示，樺加沙颱風即將進入巴士海峽，繼續偏西進行。歐洲模式系集模擬圖（右圖）則顯示，系集平均路徑，通過巴士海峽，偏西進行，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄 楊柳颱風直撲台灣，周三將自花東地區登陸，暴風圈籠罩半個台灣，全台須嚴防強風豪雨。中央氣象署可能於深夜與明天下午，相繼發布海上與陸上颱風警報，預計周四上半天即能脫離暴風圈。周四下午起，水氣減少，全台轉為晴朗炎熱的天氣，高溫將達三十五度左右。大台北部分地區午後降下滂沱大雨，民眾在驟雨中通過行人穿越道。圖與文／侯永全

商品推薦