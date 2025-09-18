雙颱最快今天接力生成 氣象署估它將以中颱逼台具威脅

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
桃園以北有較廣泛的36度以上高溫，新北甚至有局部38度左右極端高溫發生的機率，新竹至雲林也有局部36度左右高溫，中午前後紫外線偏強。本報資料照片
米塔颱風、樺加沙颱風最快今天先後形成。中央氣象署表示，第20號熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，以西北方向朝廣東前進，直接影響台灣機率低。至於昨天上午形成的第21號熱帶性低氣壓，未來也有發展為颱風的趨勢，預計下周一將開始接近台灣，接近時有機會增強為中度颱風，暴風半徑可以來到200公里以上，此颱風有機會直接影響台灣的天氣，留意後續最新預報資訊。

中央氣象署表示，今天受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，台東及恆春半島出現陣雨或雷雨的時間增多，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部及東部則有短暫陣雨或雷雨，東北部也有零星短暫陣雨，中部以北仍為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，新竹至台南並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，今天花東雲多下雨，高溫約29至31度，其他地區仍炎熱，高溫約32至35度，桃園以北有較廣泛的36度以上高溫，新北甚至有局部38度左右極端高溫發生的機率，新竹至雲林也有局部36度左右高溫，中午前後紫外線偏強。

澎湖多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至32度；金門多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至33度；馬祖晴時多雲，氣溫27至32度。

風力偏強，基隆北海岸、恆春半島、桃園、宜蘭及金馬局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，。

明天、周六熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後中部以北地區及各地山區並有局部大雨發生的機率。

周日環境水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下周一另一颱風外圍環流影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三颱風及其外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，北部、東北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有零星短暫陣雨。

下周四至下周六台灣附近為東南至偏南風的環境，水氣仍多，東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

恆春 雷雨 米塔颱風

