走過一甲子！高雄南華市場「純正愛玉冰」收攤 網哭：兒時的回憶沒了

又一家屬於在地人的美食集體記憶消失了！位於高雄南華市場商圈的「純正愛玉冰」，經營超過一甲子，親切的阿嬤賣著銅板價的愛玉冰，是許多高雄人的兒時夏日消暑回憶，然而有網友分享近日經過攤位時，發現店家貼出招租告示，也意外引來業者家人回覆證實，因健康因素不得不將攤位收掉，消息一出，立刻引起不少網友留言表示惋惜，「天啊，全高雄最愛的愛玉冰了..怎麼會」、「從小喝到大的回憶沒了！」。

位於高雄捷運旁的南華路市場商家林立，又稱新興市場，這裡聚集許多成衣、配件及傳統小吃，曾經是繁華的商圈，但後來隨著商圈轉移後，該商圈便沒落很多。而南華路上有兩三家愛玉冰店，「純正愛玉冰」正是其中之一，強調手洗的純愛玉，配上酸甜檸檬汁，一賣就是6、70年，冬天還有多賣米糕粥。

由於顧客多半是附近街坊鄰居，「純正愛玉冰」也長年一碗只賣15元，直到前幾年才陸續調漲。而根據自稱是店家阿婆兒子的網友在部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」的貼文留言，表示「年初媽媽就追隨父親陪在佛祖身邊了，加上兩位姊姊身體也不好，只能將經營超過60年的攤位收掉，謝謝大家這麼多年來對我們的支持」。

