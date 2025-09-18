快訊

走過一甲子！高雄南華市場「純正愛玉冰」收攤 網哭：兒時的回憶沒了

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
位於高雄南華市場商圈的「純正愛玉冰」，經營超過一甲子，是許多在地人的兒時回憶，日前貼出招租公告確定熄燈。本報系資料照
位於高雄南華市場商圈的「純正愛玉冰」，經營超過一甲子，是許多在地人的兒時回憶，日前貼出招租公告確定熄燈。本報系資料照

又一家屬於在地人的美食集體記憶消失了！位於高雄南華市場商圈的「純正愛玉冰」，經營超過一甲子，親切的阿嬤賣著銅板價的愛玉冰，是許多高雄人的兒時夏日消暑回憶，然而有網友分享近日經過攤位時，發現店家貼出招租告示，也意外引來業者家人回覆證實，因健康因素不得不將攤位收掉，消息一出，立刻引起不少網友留言表示惋惜，「天啊，全高雄最愛的愛玉冰了..怎麼會」、「從小喝到大的回憶沒了！」。

位於高雄捷運旁的南華路市場商家林立，又稱新興市場，這裡聚集許多成衣、配件及傳統小吃，曾經是繁華的商圈，但後來隨著商圈轉移後，該商圈便沒落很多。而南華路上有兩三家愛玉冰店，「純正愛玉冰」正是其中之一，強調手洗的純愛玉，配上酸甜檸檬汁，一賣就是6、70年，冬天還有多賣米糕粥。

由於顧客多半是附近街坊鄰居，「純正愛玉冰」也長年一碗只賣15元，直到前幾年才陸續調漲。而根據自稱是店家阿婆兒子的網友在部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」的貼文留言，表示「年初媽媽就追隨父親陪在佛祖身邊了，加上兩位姊姊身體也不好，只能將經營超過60年的攤位收掉，謝謝大家這麼多年來對我們的支持」。

美食 高雄市 新興市場

相關新聞

政院催生「好孕三方案」 生1胎補助10萬元

因應少子化，行政院會今天擬通過「好孕三方案」，整體經費達七二點九億元。生育給付方面，一律由中央以補助方式提高至每胎十萬元...

1胎10萬元能催生？ 托盟：至少獎勵500萬元

行政院預期明年在院會通過「好孕三方案」，砸下七十二點九億元經費，鼓勵生育。托盟指出，研究顯示，要以現金給付達到鼓勵生育，...

今年首季病安通報逾2萬件 4成給錯藥

衛福部統計，今年第一季病人安全通報案件二萬三三八件，其中以給錯藥等藥安事件約八千件，近四成，占比最高。事件發生後受影響對...

雙颱將形成 吳德榮：樺加沙可達中颱挾強風豪雨 觀察是否帶來更大威脅

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱...

不只2個颱風？ 又有熱帶低壓生成 可能形成第3颱浣熊

目前太平洋地區有3個熱帶性低氣壓。中央氣象署表示，都有發展為輕度颱風的趨勢。若成颱，將是米塔、樺加沙、浣熊颱風。

健康主題館／眼睛黃斑部皺褶…惡化關鍵找到了

眼睛視網膜黃斑部是視力關鍵所在，若黃斑部被有如「糖果紙」般的薄膜覆蓋，出現「黃斑部皺褶」，這是常見的眼底疾病，嚴重時會導...

