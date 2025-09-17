聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／玩數獨、打麻將 堅持跳舞增信心
時光飛逝，來到六六大順年齡，一直以來我算健康，熱愛旅遊與跳舞，但最近出現一些健康警訊，使我心驚，對於身體上的改變，我希望在心態與認知上能更堅強，面對一些不便利及老年症狀。
我力求每天保持良好的生活習慣，雖然現在平衡感沒那麼好，但仍會嘗試新舞步，在跳舞之後寒暄，讓豐富的對話與社交生活填滿我的心智地圖，做個可親可愛的人。
一早起床在床上做伸展動作後，便可以輕鬆上廁所。這時候我會玩數獨訓練頭腦，我解題的速度還真的算不錯。女兒總是驚嘆我對於拆解數字的興趣與概念，每次出去用餐我都會先心算多少錢，絕對比兒子女兒還快又正確。
我每天安排的生活很從容，輕鬆開心。每周維持跟朋友打球、爬山、健走、唱歌、跳舞，常保年輕心態。我還會看麻將節目，打衛生麻將，喜歡這些益智遊戲，可以跟人家話家常；健走是一個好的生活習慣，因此每天晚餐後會跟老公散步40分鐘。
經過最近一番考驗洗禮後，原本的我會不好意思，在上跳舞課時都站在後排，但朋友看到我都說我跳得很棒，因此現在我上課時都會自信站前面。希望我的腦筋也永遠這麼清楚，他人與我相處得愉快，我也可以帶給他人自信，從而綻放小小的火花。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言