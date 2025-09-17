健康你我他／玩數獨、打麻將 堅持跳舞增信心

時光飛逝，來到六六大順年齡，一直以來我算健康，熱愛旅遊與跳舞，但最近出現一些健康警訊，使我心驚，對於身體上的改變，我希望在心態與認知上能更堅強，面對一些不便利及老年症狀。

我力求每天保持良好的生活習慣，雖然現在平衡感沒那麼好，但仍會嘗試新舞步，在跳舞之後寒暄，讓豐富的對話與社交生活填滿我的心智地圖，做個可親可愛的人。

一早起床在床上做伸展動作後，便可以輕鬆上廁所。這時候我會玩數獨訓練頭腦，我解題的速度還真的算不錯。女兒總是驚嘆我對於拆解數字的興趣與概念，每次出去用餐我都會先心算多少錢，絕對比兒子女兒還快又正確。

我每天安排的生活很從容，輕鬆開心。每周維持跟朋友打球、爬山、健走、唱歌、跳舞，常保年輕心態。我還會看麻將節目，打衛生麻將，喜歡這些益智遊戲，可以跟人家話家常；健走是一個好的生活習慣，因此每天晚餐後會跟老公散步40分鐘。

經過最近一番考驗洗禮後，原本的我會不好意思，在上跳舞課時都站在後排，但朋友看到我都說我跳得很棒，因此現在我上課時都會自信站前面。希望我的腦筋也永遠這麼清楚，他人與我相處得愉快，我也可以帶給他人自信，從而綻放小小的火花。

商品推薦