改變食物質地 打造長者的美味餐桌

老了吃不動該怎麼辦？中老年人若出現衰弱或失能情形，除了行動不便，也常反映在吞嚥能力上。咬不動、嚥不下，是導致銀髮族營養不良和不健康狀況的主因，國健署推動質地調整飲食理念，舉辦創意料理競賽，今年由名廚周振文奪下佳績，增進長輩進食安全與營養。

育達高中餐飲管理科中餐廚藝總監周振文表示，為響應質地調整飲食的料理，使用在地農產以蒸、煮、低油少鹽的方式，將優質根莖類澱粉與雞、魚、鮮蝦等優質肉品巧妙結合。

台灣邁向超高齡社會，每5人有1位超過65歲，吃是人生大事，應重視高齡族群的飲食。「銀養創新料理競賽的理念非常好。」周振文指出，希望以自身經驗，將創新廚藝傳承給餐飲界的後進學子，這也象徵了世代共融、落實高齡友善。

國健署署長沈靜芬表示，超高齡社會來臨，長者健康與營養成為關注焦點。有些長輩牙口不佳、咀嚼困難，易營養攝取不足，進而引發肌少症、體力衰退等健康風險，影響生活品質。為此，衛福部倡導「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」三好一巧的高齡營養新觀念，喚起社會對長者飲食需求的重視。

「這個競賽的重點是營養料理，特別針對老年人的飲食狀況所設計。」沈靜芬強調，高齡長輩因為衰老、衰弱的關係，吃的量就會比較少，導致蛋白質攝取不夠，希望藉由食材質地調整，可以兼顧營養均衡、食物美味，好入口又不會失去口感。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會秘書長王雪珮指出，對於吞嚥困難者，「調整食物質地」是關鍵，避免吞不下、吃得少導致營養攝取不夠或是蛋白質不足，加速肌肉流失、形成肌少症。若出現吞嚥困難或嗆咳的情況，建議諮詢語言治療師進行專業評估與協助，透過營養、運動與飲食調整，提升生活品質。

