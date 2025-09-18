聽新聞
林靜芸醫師新書分享會 明天登場

聯合報／ 記者楊孟蓉╱台北報導
林靜芸醫師。本報資料照片

隨著高齡化社會來臨，照顧失智家人不再只是少數家庭的課題，「書寫」也逐漸成為一種新的照顧行動。為失智者書寫，留下人生印記，不管在國外或國內，都在嘗試階段。聯合整形診所院長林靜芸藉照顧丈夫林芳郁醫師的經驗，出版新書「謝謝你留下來陪我」，期待帶來一些正向力量，鼓勵照顧者為家人記錄人生。

林靜芸是許多人熟悉的整形外科名醫，如今她轉換身分，以照顧者的角色，書寫曾任三家醫學中心院長與衛生署長的丈夫林芳郁，共同面對失智症的心路歷程。她說，過去有幾家出版社想替林芳郁出版傳記，但他始終婉拒，甚至認為連孫子都不知道阿公的名字，沒有人會想看別人的傳記。但在他罹病後，林靜芸決定透過文字為他留下紀錄。

「書寫，不只是記錄，更是梳理與理解。」林靜芸分享，寫作曾幫助她與正值青春期的兒子重建關係，更陪伴她度過丈夫發病後最無助的時期。寫下這本書，不只是為了自己，也想給還在照顧路上的人一些力量與陪伴，同時期待藉書寫整理這本書，能幫自己再得回一個完整的丈夫。

護理師劉芸妡。本報資料照片

這本書的出版也延伸出一場跨世代對話，聯合報健康事業部與TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店，共同舉辦林靜芸醫師「謝謝你留下來陪我」新書分享會，將於9月19日（五）下午在NOKE忠泰樂生活3樓大階梯空間登場。目前座席報名已額滿，現場仍備有自由站立區，歡迎到場參與。現場除了林靜芸主講，也邀請了年輕失智症照顧者護理師劉芸妡與談，分享世代間面對「照顧」與「疾病」的不同視角與心理歷程。

值得關注的是，分享會現場特別規畫互動書寫環節，邀請讀者以明信片書寫「如果失智了，你希望怎麼被照顧？」並帶回家分享給家人，希望帶領大家思考對未來的想像與對自我的責任。用文字回應人生中最難的課題，也讓愛與理解不再只是抽象，而是被具體書寫與記錄。

《謝謝你留下來陪我》

「關於愛、照顧與人生的書寫」林靜芸新書分享會

時間：9月19日（五）下午2時30分至4時

地點：NOKE忠泰樂生活3樓大階梯空間（台北市中山區樂群三路200號3樓）

主辦：聯合報健康事業部×TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店

主講：林靜芸醫師

與談：劉芸妡護理師

林靜芸醫師新書分享會 明天登場

