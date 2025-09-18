健康主題館／眼睛黃斑部皺褶…惡化關鍵找到了

眼睛視網膜黃斑部是視力關鍵所在，若黃斑部被有如「糖果紙」般的薄膜覆蓋，出現「黃斑部皺褶」，這是常見的眼底疾病，嚴重時會導致視力模糊、扭曲變形，影響生活品質，須手術移除，但10%至20%患者術後視力恢復不如預期。台北榮總研究發現，黃斑部皺褶中「膠質細胞」大量增生，是造成視力惡化主因，呼籲黃斑部皺褶患者及早追蹤與治療。

中年族群好發 病因不明

北榮眼科部視網膜科主任林泰祺表示，黃斑部皺褶好發率約為總人口的5.3%到18.5%，好發於中年族群，致病原因不明，但有眼睛玻璃體退化、糖尿病或視網膜剝離、裂孔、發炎等患者屬高風險族群，早期黃斑部皺褶無明顯症狀，需透過眼底鏡或同調共軛光掃描儀檢查來診斷。

三總一般眼科主任呂大文說，黃斑部皺褶致病原因，可能與眼睛外傷、眼球發炎，甚至是糖尿病、高血壓有關。黃斑部皺褶初期症狀不明顯，視力不會受到影響，但病情嚴重時，會出現看東西扭曲、變形，以及視力模糊、變暗等症狀。

黃斑部皺褶手術示意圖。圖／北榮提供

北榮打破病理檢驗瓶頸

林泰祺指出，嚴重黃斑部皺褶需手術移除，約70%至80%患者在移除皺褶後，可以恢復視力，但仍有10%至20%患者術後視力改善有限。北榮透過研究黃斑部皺褶，利用創新視網膜組織病理送檢流程，打破國外先前研究在病理檢驗的瓶頸，而有進一步重大發現。

北榮病理檢驗部主治醫師王蕾琪說，組織病理學檢驗研究發現，黃斑部皺褶由三種細胞組成，包括膠質細胞、玻璃體細胞及纖維細胞，其中膠質細胞占比最高，且會隨疾病進展不斷增生。研究結果顯示，膠質細胞密度愈高的黃斑皺褶患者，術後視力恢復愈差，相較之下，玻璃體細胞與纖維細胞的影響力較小，而膠質細胞是造成視網膜結構受損與視覺惡化的關鍵角色。

膠質細胞增生 影響視覺

林泰祺解釋，膠質細胞異常增生會導致黃斑部增厚與結構扭曲，造成病人視線模糊、影像變形。更重要的是，這種細胞變化可能早於同調共軛光掃描儀影像上可見的結構變化，因此，光靠影像檢查，往往無法及時判斷疾病惡化的速度。

視物扭曲變形 需注意

呂大文說，當檢查出黃斑部皺褶時，如果症狀不嚴重可以先觀察、追蹤，不需急於手術治療，因手術方式採玻璃體切除形式，過程中會改變玻璃體結構，進而影響水晶體呈現不透明，導致患者術後容易併發白內障，因此，如病情不影響視力先追蹤即可。但如果看東西時有扭曲、變形，以及視力模糊、變暗等狀況，應盡速就醫檢查，尤其有糖尿病、高血壓病史者，需特別提高警覺。

由於黃斑部皺褶只有在患者視力嚴重受損時，才會進行手術，因而需先觀察數個月至半年，追蹤視野扭曲變形等，再決定手術介入時機。林泰祺呼籲，民眾千萬不要忽視「看東西扭曲變形」症狀，即使症狀輕微也應及早診斷、治療，有助於保留視網膜功能，提升術後視力恢復的可能性。

商品推薦