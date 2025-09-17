今年供電首亮警戒橘燈 全台電力拉警報

台電發電機組從南到北接連故障，在燃煤機組林口電廠一號機昨天傳出破管停機後，發電量再少八百MW（百萬瓦）、約百分之二的發電量，進入夜尖峰時段，備轉容量率一度低到百分之三點八，今年首度亮出代表「供電警戒」的橘燈，供電情況堪慮。

高雄興達電廠新二號機上周測試時發生爆炸意外，波及供電一千三百MW的興達電廠新一號機，占百分之三電力供給；豈料桃園林口二號機十五日也故障、林口一號機昨又破管，國內一口氣少了百分之七的電力供給。

台電曾打包票被打臉

台電近期電廠接連出現爆炸、故障，外界擔憂供應穩定，經濟部長龔明鑫日前才表示，只要台電維持夜間備轉容量率在百分之六以上，就完全相信台電公司；台電董事長曾文生也表示，預估至九月底，夜尖峰備轉容量率都能夠有百分之六，餘裕足以因應二點五部機組再發生故障。這些話言猶在耳，電力供應立刻拉警報。

台電表示，林口一號機因破管停機檢修，預計九月廿一日完成修復，廿二日重新併聯發電，日前因發電機勵磁設備故障的林口二號機則請原廠技師協助修復中，林口一號機、二號機故障停機，加上配合火災事故停機安檢的興達新一號機，總計影響供電能力兩千九百MW。

台電指出，北部連日高溫導致用電量高，南部午後短暫雷陣雨影響光電出力，又遭遇發電機組故障事故，昨晚夜尖峰備轉容量率要維持百分之六有一定挑戰與困難，台電已啟動備用機組，搭配抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元電力供需措施，持續努力維持供電。

除了既有發電機組不給力，在興達電廠燃氣機組試運轉引發火災後，因台中火力發電廠正在施作的燃氣機組與興達廠使用相同管材，中市環保局長陳宏益前天率隊現勘試車現場，發現中火並未設置完整的汙染偵測與天然氣外洩監控系統，稽查人員也發現施工人員邊趕工、邊試車。中市府指出，市府支持必要的能源建設，但不容許因趕工而降低標準，後續須經市府同意才可恢復試車。

電價審議會 明天受關注

而在台電電廠接連出包，引發外界關注電力供應之際，經濟部昨宣布電價審議會將於明天舉行，將決定十月起的電價是否調漲。台電累虧逾四千億元，爭取政府撥補未果，如今又頻頻出事，調漲電價的正當性將受質疑。

此外，由於關稅、匯率等因素疊加，產業界面臨極為艱困的挑戰，工商團體多次表達希望電價凍漲的態度，外界預期電價有再次凍漲的空間，但據了解，台電表態爭取民生電價第一段、第二段級距調漲，但調幅不大，至於最後是凍漲還是微調，端看近期供電吃緊的影響有多大。

