政院催生「好孕三方案」 生1胎補助10萬元

因應少子化，行政院會今天擬通過「好孕三方案」，整體經費達七二點九億元。生育給付方面，一律由中央以補助方式提高至每胎十萬元，雙胞胎領雙倍；未滿卅九歲執行試管嬰兒療程，各胎首次補助將提高至十五萬元，醫療性凍卵補助也加碼，相關計畫已納明年度預算，預計二○二六年元旦上路。

不過，不孕症治療權威教授李茂盛認為，少子化問題複雜，提高人工生殖補助費用，雖然不無小補，但現行高房價、通貨膨脹、物價上漲及養育照顧困難等問題，仍是無解，不想生的人還是不想生。再者房價過高，也影響生育意願。

「好孕三方案」第一個方案為擴大生育補助。行政院政務委員陳時中表示，現行勞保、公保、農保、軍保、國保都有生育給付，金額平均三點九萬元至十萬餘元不等，廿五歲以下無業者約七一四四人沒有社會保險，領不到生育給付，政府將在既有生育給付下，統一加碼補助至每胎十萬元，雙胞胎則為廿萬元。

陳時中說，計畫經費為四七點二億元，地方政府的生育補助則另外計算。

第二項方案鎖定不孕族群，加碼人工生殖補助。陳時中說，該補助二○二一年七月上路，逾六點三萬多對夫妻申請，但現行方案民眾要負擔近一半費用，未來政府將負擔更多。

新方案將卅九歲為切點，陳時中說，未滿卅九歲，各胎補助六次治療周期，首次補助從十萬元增至十五萬元，第二、三次從六萬元增至十萬元，其餘維持六萬元，限制植入一個胚胎，降低多胞胎早產風險。

陳時中說，卅九歲以上，各胎首次補助從十萬元增至十三萬元，第二、三次從六萬元增至八萬元，第四次到六次每次六萬元；四十歲以上到四五歲以下僅補助前三次，補助金額比照卅九歲以上；中低收入戶維持每胎每次最高補助十五萬元，相關預算共編列廿五億元。

陳時中指出，期盼減輕不孕症家庭負擔、增加生產數，並讓母嬰都能健康。

第三項方案為提高醫療性凍卵補助。陳時中指出，社會上對提高「普遍性凍卵」有呼聲，但目前先從「醫療性凍卵」開始；申請資格為十八歲至四十歲，因罹患乳癌、白血病、淋巴瘤或多發性骨髓瘤等疾病，可能因治療造成生育機能下滑或喪失，經專業醫療評估後若符資格，將予補助。

陳時中說，補助女性凍卵療程七萬元、男性取精八千元，包括人工生殖指定機構、癌症醫療品質認證醫院，目前共卅六家醫療院所能夠施術，整體經費約七千萬元。

至於實施時間，陳時中說，相關預算都已編在明年度預算中，預計明年元旦上路，但要待預算通過才能執行；以十萬元生育補助為例，發放方式是生育補助與生育給付一起申請、一起領，若預算尚未通過，可能只能先領生育給付，後續再追溯補發，期待立院能快速通過預算。

