聽新聞
0:00 / 0:00

政院催生「好孕三方案」 生1胎補助10萬元

聯合報／ 記者黃婉婷林琮恩沈能元／台北報導
因應少子化，行政院會今擬通過「好孕三方案」。生育給付方面，一律由中央以補助方式提高至每胎十萬元，預計二○二六年元旦上路。本報資料照片
因應少子化，行政院會今擬通過「好孕三方案」。生育給付方面，一律由中央以補助方式提高至每胎十萬元，預計二○二六年元旦上路。本報資料照片

因應少子化，行政院會今天擬通過「好孕三方案」，整體經費達七二點九億元。生育給付方面，一律由中央以補助方式提高至每胎十萬元，雙胞胎領雙倍；未滿卅九歲執行試管嬰兒療程，各胎首次補助將提高至十五萬元，醫療性凍卵補助也加碼，相關計畫已納明年度預算，預計二○二六年元旦上路。

不過，不孕症治療權威教授李茂盛認為，少子化問題複雜，提高人工生殖補助費用，雖然不無小補，但現行高房價、通貨膨脹、物價上漲及養育照顧困難等問題，仍是無解，不想生的人還是不想生。再者房價過高，也影響生育意願。

「好孕三方案」第一個方案為擴大生育補助。行政院政務委員陳時中表示，現行勞保、公保、農保、軍保、國保都有生育給付，金額平均三點九萬元至十萬餘元不等，廿五歲以下無業者約七一四四人沒有社會保險，領不到生育給付，政府將在既有生育給付下，統一加碼補助至每胎十萬元，雙胞胎則為廿萬元。

陳時中說，計畫經費為四七點二億元，地方政府的生育補助則另外計算。

第二項方案鎖定不孕族群，加碼人工生殖補助。陳時中說，該補助二○二一年七月上路，逾六點三萬多對夫妻申請，但現行方案民眾要負擔近一半費用，未來政府將負擔更多。

新方案將卅九歲為切點，陳時中說，未滿卅九歲，各胎補助六次治療周期，首次補助從十萬元增至十五萬元，第二、三次從六萬元增至十萬元，其餘維持六萬元，限制植入一個胚胎，降低多胞胎早產風險。

陳時中說，卅九歲以上，各胎首次補助從十萬元增至十三萬元，第二、三次從六萬元增至八萬元，第四次到六次每次六萬元；四十歲以上到四五歲以下僅補助前三次，補助金額比照卅九歲以上；中低收入戶維持每胎每次最高補助十五萬元，相關預算共編列廿五億元。

陳時中指出，期盼減輕不孕症家庭負擔、增加生產數，並讓母嬰都能健康。

第三項方案為提高醫療性凍卵補助。陳時中指出，社會上對提高「普遍性凍卵」有呼聲，但目前先從「醫療性凍卵」開始；申請資格為十八歲至四十歲，因罹患乳癌、白血病、淋巴瘤或多發性骨髓瘤等疾病，可能因治療造成生育機能下滑或喪失，經專業醫療評估後若符資格，將予補助。

陳時中說，補助女性凍卵療程七萬元、男性取精八千元，包括人工生殖指定機構、癌症醫療品質認證醫院，目前共卅六家醫療院所能夠施術，整體經費約七千萬元。

至於實施時間，陳時中說，相關預算都已編在明年度預算中，預計明年元旦上路，但要待預算通過才能執行；以十萬元生育補助為例，發放方式是生育補助與生育給付一起申請、一起領，若預算尚未通過，可能只能先領生育給付，後續再追溯補發，期待立院能快速通過預算。

給付 凍卵 陳時中 不孕症 雙胞胎 生育補助

延伸閱讀

預計明年元旦上路！政院擬提高人工生殖補助最高15萬 醫：幾乎免費做了

行政院「好孕政策」發十萬生育補助 民團指難催生：只能減少相對剝奪感

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

政院將拍板 生育給付金額拉高至10萬元

相關新聞

預計明年元旦上路！政院擬提高人工生殖補助最高15萬 醫：幾乎免費做了

為解決少子化問題，行政院將通過三大育兒新方案，涵蓋生育補助、人工生殖補助與醫療性凍卵補助，如在39歲以下女性補助人工生殖...

加拿大點名台灣機車族為道路隱憂 交通部籲全民共同建立安全交通文化

加拿大政府更新「台灣旅遊建議」，其中一項建議指出，台灣機車騎士多半不遵守交通規則、行為魯莽，交通事故風險偏高，即便是經驗...

含奶嘴到7歲前牙開咬 隱形矯正助她恢復正常咬合

「沒矯正前，吐司也咬不斷」高雄40歲黃姓女子小時含奶嘴，7歲才戒掉，導致牙齒嚴重開咬，上下門牙完全無法咬合。她回憶，多年...

企業老闆暖送月餅給家扶 佃農之子回憶小時一顆月餅分三天吃

彰化縣花壇鄉泰豐公司董事長洪添進捐贈10萬元購買月餅送給彰化家扶兒享用，洪添進是佃農之子，他回憶小時家境拮据，但父親在中...

夜駕總是看不清？醫師勸：隔熱紙、燈光與眼睛都要檢查

晚上開車看不清楚，真的只是度數加深嗎？近日一名網友發文抱怨，自己夜間駕駛時視線模糊，本以為近視或散光加重，但驗光後數據完全沒變。由於工作需要，他不得不常開夜車，只好上網求助，引發許多駕駛共鳴。

新聞眼／廢渣山、盜採谷 執法不力證據

高雄美濃大面積農地遭盜採砂石，鄰近的馬頭山遭棄置鋁渣等廢棄物，未見清運進度，政府高調宣示執法決心，但市民更在意何時才能杜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。