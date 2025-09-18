回響／打造全新如廁文化 環境部將設馬桶裝置藝術

本報月前專題報導衛生紙丟馬桶遇到的困難，大安森林之友基金會昨辦公廁新文化運動講座，主講人蔡建生指出，衛生紙丟馬桶，公廁也應換掉蹲式馬桶，外國人上過廁所會發現台灣落後10年。環境部長彭啓明強調堵塞的不是衛生紙，立法院化糞池曾清出褲子、衛生棉，甚至是掃把。

彭啓明說，衛生紙要丟馬桶，環境部被駡到臭頭，民眾說萬一家裡馬桶堵塞「部長要來幫忙清嗎」？其實蹲式馬桶並未比較乾淨，最近已經約教育部長鄭英耀討論，希望能像日本幾乎沒有蹲式馬桶。

「環境部要打造台灣全新的如廁文化。」彭啓明指出，環境部門口未來會有馬桶的「裝置藝術」。

大安森林之友基金會常務董事蔡建生說，「廁所不好，台灣觀光不會好」，上乾淨廁所是全民應有的基本人權，全世界都是衛生紙丟馬桶，只有台灣不是，造成公廁又濕又髒，細菌全在垃圾筒，外國人來台灣，上過廁所會發現台灣落後10年。

「相信科學，不要相信感覺。」蔡建生說，衛生紙不會把馬桶塞住，很多人擔心馬桶坐墊不乾淨，但鍵盤細菌是馬桶坐墊的2萬589倍、手機是930倍、滑鼠是7965倍，日本都市多已換成坐式馬桶，西方在羅馬時代如廁就用坐的。他表示，台灣許多長輩使用蹲式廁所也有困難。

大安森林之友基金會執行長楊平世說，基金會在大安森林公園認養2座廁所，除了全部使用坐式馬桶，還有免治馬桶。

未來是否將公廁全部換成坐式馬桶？北市公園處表示，將視民眾需求設置，並朝此方向慢慢推廣。北市公園處所轄公園公廁，男廁蹲式坐式比為1比1.45，女廁為1比1.03，都會宣導衛生紙丟馬桶。

商品推薦