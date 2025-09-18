防災App出錯 北市中央互踢

北市昨既無颱風也無豪雨，但「行動防災App」卻連續推播2則停班課訊息給數萬人，市府調查發現，後端顯示是行政院人事行政總處透過國家災害防救科技中心（NCDR）自動轉發、推播錯誤訊息至防災App所致。人事總處卻稱是「測試」、問題出在北市端，卻遭北市翻出舊測試訊息反駁，雙方各說各話。

民眾通報「行動防災App」中午12時4分、27分推播2則停班停課通知，有網友互相通知「可以下班下課了，市府怎麼不早說？明天見」，也有人擔心是否出現重大災害，心神不寧。單是「行動防災App」下載就有5萬人次，加上其他App，收到訊息的人數更多。

北市民進黨議員顏若芳也在臉書發文，沒有停班停課，請大家不要驚慌。

北市府發新聞稿表示，有民眾反映「行動防災App」首頁中「最新消息」出現北市9月17日停班課訊息，但市府各單位均未發布，且還有其他防災App也有類似情形，已先移除錯誤訊息並追查原因，請民眾無須理會。

北市消防局隨後表示，經了解，與國家災害防救科技中心「民生示警平台」聯動的多個防災App均發出停班課訊息，追查發現後端訊息顯示由人事總處透過NCDR自動轉發訊息，再推播至防災App，並非北市府發出。

人事總處回應，昨與國家災防中心「民生示警公開資料平台」系統進行介接訊息優化測試，並依平台介接規範發布一則「台北市停班課」訊息，已明確標示為「測試」；但北市府行動防災App自動爬取平台資料時，未正確辨識「測試」標記就直接公告，導致社會大眾誤信。

北市消防局隨後公布圖示反駁並指出，測試訊息通常會在文本加註提醒文字，如「測試內容」、「演練」等，以供民眾辨別，人事總處前年8月2日、去年5月16日測試時皆有註記，北市行動防災App正常自動推播該測試訊息，但這次並未註記「測試」文字，才引起民眾誤解，將向中央了解原因，避免再造成民眾困擾。

商品推薦