長照3.0明年上路 出院準備將縮至2天

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

衛福部長照三點○計畫將於明年一月上路，屆時醫療緊密結合長照，為此，積極推動「在宅急症照顧計畫」、「急性後期整合照護計畫」（ＰＡＣ）試辦計畫，希望住院患者在出院之前，就已結合後端的長照服務，做到「出院到回家無縫接軌」，若試辦計畫順利，將推行全國。

衛福部次長呂建德表示，長照二點○實施出院準備，出院準備等待期從原先五十一天縮減至四天，明年長照三點○實施後，要求出院準備等待期縮短至二天，未來希望病人在尚未出院前，後端就已完成長照安排（負一天）的目標。

呂建德指出，關鍵在於比照日本模式，輔導地區醫院轉型為類似日本的復健醫院，或與社區式職能治療所合作，讓病人出院前接受評估準備，返家後即能獲得適切的長照服務。

長照三點○計畫力求醫療結合長照，呂建德以中風患者為例，初期患者於手術後需住在急性病床，病情穩定，轉至普通病房，接受復健等治療，需把握黃金治療期約三至六個月。若病情嚴重，無法恢復自我照顧功能，此時，就可申請長照服務，結合物理、職能、語言等治療師訓練，讓患者逐漸恢復生活功能。

