塞爆！急診轉院 台大醫擬補貼交通費

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

台大醫院急診待床患者一度高達一二九人，處於滿床狀態，急診壅塞已成常態，院方擬定多項解決方案，除了派院內內科急診醫師至北市聯合醫院中興、和平等院區，另加聘主治醫師照顧轉院病人，未來計畫補貼交通費用，希望更多輕症急診患者轉至其他醫院。

新任院長余忠仁提出醫師跨院執業，以增加台大急診病人轉院的意願。該院發言人陳彥元表示，醫師跨院執業需有法律依據，為達成合作理念，台大醫院近日將與台北市衛生局、北市聯醫密切協商，希望在合乎法令規範前提下，採「共同執業、跨院照護」模式，讓台大醫師至合作醫院提供被轉院病人醫療照護。

陳彥元表示，台大醫院提出「健康台灣深耕計畫」，已獲核准，經費雖有所刪減，仍對提升醫療韌性有莫大助益，院方將以部分經費聘用「工時計薪」的醫師、護理師，並以專案方式聘用新進主治醫師，以協助轉院至北市聯醫病人醫療照護，協助舒緩急診壅塞、促成分級醫療。

急診病人若轉院，須自付交通費用，對此，陳彥元表示，將編列部分經費，補貼願意轉院病人所衍生的額外車馬費用，減輕負擔，目前正在研擬金額及實際作法。

醫師 輕症 護理師 台大醫院

