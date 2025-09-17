1胎10萬能催生?托盟：至少獎勵500萬

聯合報／ 記者林琮恩沈能元／台北報導
因應少子化，行政院會今擬通過「好孕三方案」。生育給付方面，一律由中央以補助方式提高至每胎十萬元，預計二○二六年元旦上路。本報資料照片
行政院預期明年在院會通過「好孕三方案」，砸下七十二點九億元經費，鼓勵生育。托盟指出，研究顯示，要以現金給付達到鼓勵生育，門檻極高，至少每胎獎勵五百萬元，想透過給現金政策達到催生目的，「這絕不可能」，頂多只能減緩民眾相對剝奪感。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶指出，中研院經濟所一項研究指出，要以金錢鼓勵生育，現金補助至少每胎五百萬，才能發揮作用。預估每胎十萬元生育給付上路後，仍無法增加新生兒人數，頂多降低以前領到較少生育給付民眾的相對剝奪感。

此外，政院最新催生政策中，提高卅九歲以下，第一胎人工生殖費用，從十萬調升為十五萬。王兆慶認為，多項國際研究證實，人工生殖補助政策對提高生育率僅有「輕微正向作用」，因此各界別期待太高，若出生率能增加百分之○點○五，「就要謝天謝地」；至於補助罹癌病人凍卵、凍精，則因設下特定癌別限制，適用人數較少，預期對生育率不會有太大影響。

台灣生殖醫學會前理事長陳美州說，年輕婦女接受人工生殖療程，不需進行胚胎切片，因此費用較低，約落在十五至十八萬間，政府補助十五萬，可涵蓋九成預算，確實有助於減輕人工生殖經濟壓力，提升年輕夫妻生育意願。

新光醫院不孕症中心主任李毅評指出，人工生殖第一次補助金額增至十五萬元，如加上台北市現行補助二萬五千元，累計十七萬五千元，幾乎可涵蓋許多醫院人工生殖治療費用，等於費用全免。第二次治療補助費用從六萬提高至十萬元，對提升生育率一定有幫助。

