新聞眼／廢渣山、盜採谷 執法不力證據

聯合報／ 本報記者張議晨
高雄市環保局得知馬頭山居民北上抗議，在廢棄物上覆蓋新帆布。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市環保局得知馬頭山居民北上抗議，在廢棄物上覆蓋新帆布。記者巫鴻瑋／攝影

高雄美濃大面積農地遭盜採砂石，鄰近的馬頭山遭棄置鋁渣等廢棄物，未見清運進度，政府高調宣示執法決心，但市民更在意何時才能杜絕這類違法行為、清除乾淨。峽谷坑、廢渣山，高雄近期最知名的「雙景觀」，反映出台灣環境治理的被動困境。

盜採砂石、濫倒廢棄物，一直都是台灣環境治理最難以根絕的犯罪，今年八月以來，美濃大峽谷、馬頭山廢渣山接連揭穿延燒，凸顯環境犯罪就在身邊。

破壞環境的惡行躍上媒體版面，市政府、檢警單位展現查緝決心，但掀開每一案的查辦時間軸，卻也看出執法單位居於被動。

美濃大峽谷今年一月就查獲盜採，但市府除了開罰、限期恢復原狀外，看不出積極作為，六月函送地檢署未見執行，八月底收網還能逮到現行犯，凸顯開罰對不法集團不痛不癢，若不是藍營民代高調會勘，犯行恐怕還在持續。

橋頭地檢署檢察長張春暉日前親赴現場，受訪強調「不是不處理，是要長期監控」。然而，監控的前提代表行為仍在持續，若只是被動觀察、不及時制止與清理，便無法消弭環境風險。

鎖定涉案集團並移送法辦，是必要的第一步，但後續清運代價高昂，拖得愈久，汙染擴散、成本攀升，若執法仍處於被動，時間一拉長，環境風險與財務壓力只會成倍放大。

盜採留下的深坑，濫倒遺留的廢鋁渣不是靜態的風景，是每天提醒選民「政府效率」的實體證據，廢棄物清運責任理應回歸行為人，但涉案集團往往資金薄弱或已抽身無蹤；政府缺少快速處理機制，任憑環境風化、滲漏，最終演變為二度汙染。

環境犯罪就像不斷擴散的傷口，汙染的不只是土地，更是政府的信任資產。若執政者不正視這場考驗，馬頭山與美濃大峽谷恐怕會從環境危機，轉化為選舉危機，衝擊二○二六選情。

延伸閱讀

美濃盜採砂石害婦摔傷 邱議瑩關懷協助度難關

影／美濃盜採砂石案延燒 柯志恩反擊綠營指控再曝6、7月盜採畫面

高雄馬頭山廢棄物銅含量超標百倍 環團呼喊陳其邁也要重視、震怒

影／高雄美濃大峽谷居民「攔轎申冤」 阿婆哭訴：報警都沒用

相關新聞

預計明年元旦上路！政院擬提高人工生殖補助最高15萬 醫：幾乎免費做了

為解決少子化問題，行政院將通過三大育兒新方案，涵蓋生育補助、人工生殖補助與醫療性凍卵補助，如在39歲以下女性補助人工生殖...

加拿大點名台灣機車族為道路隱憂 交通部籲全民共同建立安全交通文化

加拿大政府更新「台灣旅遊建議」，其中一項建議指出，台灣機車騎士多半不遵守交通規則、行為魯莽，交通事故風險偏高，即便是經驗...

含奶嘴到7歲前牙開咬 隱形矯正助她恢復正常咬合

「沒矯正前，吐司也咬不斷」高雄40歲黃姓女子小時含奶嘴，7歲才戒掉，導致牙齒嚴重開咬，上下門牙完全無法咬合。她回憶，多年...

企業老闆暖送月餅給家扶 佃農之子回憶小時一顆月餅分三天吃

彰化縣花壇鄉泰豐公司董事長洪添進捐贈10萬元購買月餅送給彰化家扶兒享用，洪添進是佃農之子，他回憶小時家境拮据，但父親在中...

夜駕總是看不清？醫師勸：隔熱紙、燈光與眼睛都要檢查

晚上開車看不清楚，真的只是度數加深嗎？近日一名網友發文抱怨，自己夜間駕駛時視線模糊，本以為近視或散光加重，但驗光後數據完全沒變。由於工作需要，他不得不常開夜車，只好上網求助，引發許多駕駛共鳴。

新聞眼／廢渣山、盜採谷 執法不力證據

高雄美濃大面積農地遭盜採砂石，鄰近的馬頭山遭棄置鋁渣等廢棄物，未見清運進度，政府高調宣示執法決心，但市民更在意何時才能杜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。