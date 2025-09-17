聽新聞
馬頭山遭倒廢棄物 半年未清運

聯合報／ 記者李柏澔郭韋綺巫鴻瑋張議晨／台北報導
今年初高雄內門區馬頭山遭不法集團濫倒二千八百公噸鋁渣、營建廢土等廢棄物，半年多過去未見清除，現場飄散著化學、重金屬混雜的臭味。記者劉學聖／攝影
今年初高雄內門區馬頭山遭不法集團濫倒二千八百公噸鋁渣、營建廢土等廢棄物，半年多過去未見清除，現場飄散著化學、重金屬混雜的臭味。記者劉學聖／攝影

高雄馬頭山今年二月間被查獲遭不法集團傾倒鋁渣等廢棄物，事隔逾半年，涉案七名嫌犯已被依違反廢棄物清理法起訴，但廢棄物至今仍未清理，環團痛批市府「擺爛不理」，質疑廢棄物中含銅量濃度高，還檢出其他重金屬，恐汙染環境、衝擊生態。

對此，高雄市環保局稱，環團檢測方法有誤，第三方檢測結果不屬「有害廢棄物」；不過根據橋檢起訴書，檢方點名鋁渣對環境危害大，連周邊水體都變色，「顯已嚴重危害當地生態環境及水質」。

監督施政聯盟等環團昨召開記者會，揭露馬頭山遭濫倒二八○○噸廢棄物，據ＸＲＦ快篩檢測，銅高達四萬二七五二ppm，比土壤管制標準四○○ppm高出百倍以上，其餘如鋅、砷、鎳、鎘等均超標。然而該批廢棄物卻遭高市環保局認定為一般事業廢棄物。

由於一般事業廢棄物是指由事業產生的，沒有毒性和危險性，不會對人體健康或環境造成影響；有害事業廢棄物則具毒性及危險性，濃度或數量足以影響健康或汙染環境。兩者截然不同。

立委陳昭姿強調，環境部應偕同團體到現場採樣送驗，確認有害情況，並且偕同高雄市環保局啟動緊急防護措施，避免汙染擴大。

高雄市環保局表示，ＸＲＦ檢測僅能作為土壤中元素濃度快速篩檢，檢測值常比ＴＣＬＰ（毒性特性溶出程序）高出百倍，不能代表實際溶出量。馬頭山現場採集九件樣品，送國環院認證實驗室檢驗，結果顯示含銅量僅○點一至一點五七mg/L，pH值七點七五至九點三八之間，未超過有害認定門檻。

看守台灣協會秘書長謝和霖解釋，ＸＲＦ是利用Ｘ射線來分析樣品的化學成分，可以很快得知土壤中的重金屬含量；ＴＣＬＰ則是利用醋酸等模擬廢棄物在環境中溶出的過程，透過其釋出的濃度判定是否為有害廢棄物。

雖然環保局認為該批廢棄物不屬有害事業廢棄物標準；不過，檢方在起訴書中仍點名鋁渣對人體具有危害性，棄置在當地已嚴重危害保育類野生動物棲息空間。

檢方表示，鋁渣與一般事業廢棄物不同，遇水會產生甲烷跟氨氣，長期吸入體內會損及肺部；此案鋁渣棄置在戶外，因雨水作用，周邊水體已經變色，棄置場址為河川地，附近也有農地，原為保育類野生動物憩息地，已嚴重危害當地生態環境及水質。

環境部資源循環署組長張莉珣回應，預計本月底前可將廢清法修正案送行政院審查，並在十月底送立法院審議，本次修正會將刑責最高刑度從五年提高至七年，同時也會追繳不法得利。

