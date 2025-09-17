預計明年元旦上路！政院擬提高人工生殖補助最高15萬 醫：幾乎免費做了

為解決少子化問題，行政院將通過三大育兒新方案，涵蓋生育補助、人工生殖補助與醫療性凍卵補助，如在39歲以下女性補助人工生殖次數維持在6次，第一次試管嬰兒療程補助上限從10萬提高到15萬元，新制預計2026年元旦上路。醫師表示，人工生殖補助提高，對提升生育率「當然有幫助」，但少子化問題複雜，還包括高房價、通貨膨脹、物價上漲、養育照顧困難，甚至是家庭結構改變等因素都需一一改變。

新光醫院不孕症中心主任李毅評說，行政院提高39歲以下女性人工生殖第一次補助，由10萬增至15萬元，如果加上台北市目前補助2.5萬元，總計達17.5萬元，幾乎可涵蓋許多醫院人工生殖治療費用，甚至若只有政府補助的15萬元，也可以直接在該院治療，等於是免費做了，即使是第2次治療，補助費用也從6萬提高至10萬元，對提升生育率「當然有幫助」。

李毅評指出，如今第一次補助費用提高，對於正在猶豫要不要治療，或有經濟壓力的患者來說，均可以增加治療誘因。另，行政院將40歲以上補助3次的年齡提前至39歲，就是希望想生孩子的夫妻，可以及早治療，不要等到39歲後，補助就變少了。

就臨床統計，第一次進行人工生殖成功率最高，可以達到6至7成，這次行政院提出的政策，十分符合臨床的情形，政策修改的十分貼切。李毅評說，相信明年新制上路後，一定會有更多不孕症夫妻願意治療，對少子化應有立竿見影的效果。

專門治療不孕症的茂盛醫院長李茂盛則說，少子化問題複雜，提高人工生殖補助費用，不無小補，多少有點幫忙，但除了想生卻無法生育的不孕症夫妻外，少子化主要族群是可以生，但不想生的人，面臨高房價、通貨膨脹、物價上漲、養育照顧困難，甚至是家庭結構改變等因素，無法提升生育率。

李茂盛認為，少子化最重要的因素之一，為現在家庭結構是小家庭、雙薪家庭，夫妻每天為生活打拼，即使生了孩子後，無法像傳統家庭有同住的父母可幫忙照顧，這時養育成為一大負擔，且許多夫妻想先買房再生育，高房價也不敢想生育問題，雖然政府提出租金補貼、青年買房政策等，期望解決年輕人買不起房的問題，另也慢慢提供養育補助，減輕養育孩子的經濟壓力，但對提高生育率來說，都還需一段時間。

少子化是全方面問題，更需翻轉現代人對家庭的觀念。李茂盛說，政府應從國、高中教育開始，教導青少年家庭及生育的重要性，生養孩子不是為了防老，而是讓一個家庭能夠更為完整。

