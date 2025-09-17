衛福部：台灣新生兒每年夭折600名是錯誤描述

有媒體報導稱「台灣新生兒每年夭折600名」，衛福部今天晚上澄清，過去3年「未滿4週新生兒」每千活產死亡率均為2.8人，呈持平趨勢，113年新生兒死亡374人，較112年減少3人。

今天有多家媒體指有專家說「台灣新生兒每年夭折600名，台灣連續20年超過日韓」，提供資料的公關業者口頭稍晚說明，此數字所指的對象是「未滿1歲嬰兒」。

不過，根據衛生福利部兒童醫療健康資訊整合平台，所謂新生兒死亡率，其實是指平均每千個活產嬰兒中未滿4週（28天）即死亡的人數。

為此，衛生福利部統計處晚間透過新聞稿說明，「台灣新生兒每年夭折600名」是錯誤敘述。但是衛福部也未說明未滿1歲嬰兒死亡率的最新數據，以及與日韓的比較結果。

衛福部指出，民國113年新生兒死亡為374人，較112年377人減少3人，每千活產死亡率均為2.8人。若排除懷孕未滿22週或出生體重小於500公克死亡則為242人，較112年260人減少18人，每千活產死亡率由1.9人下降至1.8人。

以111至113年數據來看，統計處表示，新生兒每千活產死亡率均為2.8人，呈現持平趨勢；若排除懷孕未滿22週或出生體重小於500公克死亡，每千活產死亡率更從107年的2.0人，下降至113年的1.8人。

衛福部強調，持續精進兒童醫療照護網絡，自110年起辦理「優化兒童醫療照護計畫」，建構3層級醫療照護網絡，從生命歷程的起點開始挹注資源，推動周產期照護網絡與高危險妊娠轉診、新生兒外接服務，並完善兒童緊急醫療布點。

衛福部表示，同時推行幼兒專責醫師制度，提供未滿3歲幼兒的初級照護與健康管理，進一步達到降低新生兒及兒童可預防的死亡，以增進兒童健康目標。

商品推薦