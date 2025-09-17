衛福部：台灣新生兒每年夭折600名是錯誤描述
有媒體報導稱「台灣新生兒每年夭折600名」，衛福部今天晚上澄清，過去3年「未滿4週新生兒」每千活產死亡率均為2.8人，呈持平趨勢，113年新生兒死亡374人，較112年減少3人。
今天有多家媒體指有專家說「台灣新生兒每年夭折600名，台灣連續20年超過日韓」，提供資料的公關業者口頭稍晚說明，此數字所指的對象是「未滿1歲嬰兒」。
不過，根據衛生福利部兒童醫療健康資訊整合平台，所謂新生兒死亡率，其實是指平均每千個活產嬰兒中未滿4週（28天）即死亡的人數。
為此，衛生福利部統計處晚間透過新聞稿說明，「台灣新生兒每年夭折600名」是錯誤敘述。但是衛福部也未說明未滿1歲嬰兒死亡率的最新數據，以及與日韓的比較結果。
衛福部指出，民國113年新生兒死亡為374人，較112年377人減少3人，每千活產死亡率均為2.8人。若排除懷孕未滿22週或出生體重小於500公克死亡則為242人，較112年260人減少18人，每千活產死亡率由1.9人下降至1.8人。
以111至113年數據來看，統計處表示，新生兒每千活產死亡率均為2.8人，呈現持平趨勢；若排除懷孕未滿22週或出生體重小於500公克死亡，每千活產死亡率更從107年的2.0人，下降至113年的1.8人。
衛福部強調，持續精進兒童醫療照護網絡，自110年起辦理「優化兒童醫療照護計畫」，建構3層級醫療照護網絡，從生命歷程的起點開始挹注資源，推動周產期照護網絡與高危險妊娠轉診、新生兒外接服務，並完善兒童緊急醫療布點。
衛福部表示，同時推行幼兒專責醫師制度，提供未滿3歲幼兒的初級照護與健康管理，進一步達到降低新生兒及兒童可預防的死亡，以增進兒童健康目標。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言