遠雄廣場攜手會員守護山林溪流 推動生態永續實踐ESG行動力

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止iFG遠雄廣場以推動ESG精神為核心，本月啟動「植感綠生活」系列活動，將環保意識深植在消費與生活日常之中。圖／遠雄廣場提供


新北市汐止iFG遠雄廣場以推動ESG精神為核心，本月啟動「植感綠生活」系列活動，結合環境守護、農食教育、資源再生與親子共學等面向，從山林溪流的實地巡守，到城市廣場的有機市集與手作課程，將環保意識深植在消費與生活日常之中。

遠雄廣場表示，永續不該只是口號，而是一步一腳印的生活實踐。9月7日舉行的「溪流守護行動」，帶領親子家庭走入康誥坑溪，由專業講師導覽解說，認識本地與外來魚種，實地參與溪流生態清查與外來魚移除行動。

「步道守護者」活動9月13日登場，遠雄廣場邀請中國民國自然步道協會導覽員，與遠雄廣場總經理曾玉鳳，帶領民眾走進汐止著名的姜子寮絕壁步道，進行步道巡查、環境維護與垃圾分類清理，並在沿途學習生態知識，感受山林之美與守護自然的重要性。

遠雄廣場希望透過民眾親身體驗，更能深刻體會「保護環境」是人人可行的日常行動，更希望參與者從觀察、學習到動手守護，讓這場ESG行動不只留下汗水，更留下環境意識與責任感。

遠雄廣場延續土地與環境關懷，9月20至21日在1樓戶外廣場，舉辦「東豐拾穗 行動有機車」活動，與東豐拾穗、里仁、宏捷食品、島嶼生吐司及網紅「宜手作」合作，共同打造一座熱鬧的永續小農市集。

小農市集現場設有捏飯糰DIY、碾米體驗、米脆餅製作、懷舊牛車展示與有機好物展售，讓民眾在都市裡也能用五感感受農食文化與環境友善的價值。

9月在遠雄廣場也有兩場具教育意義的永續手作課程，27日舉辦的「部落小米親子工作坊」，邀請「非常台」創辦人楊麗琴，透過說故事、小米布丁手作與展覽，讓孩子認識原住民文化與糧食知識。

9月28日「咖啡渣肌理畫共學營」，運用回收咖啡渣為創作素材，親子一同製作出專屬的環保藝術品，實踐資源循環再利用的理念。這些活動讓孩子從文化、味覺到創作體驗，理解永續不只是知識，而是可以親手感受的日常。

除了永續行動與親子教育，遠雄廣場也在9月規畫多項結合綠生活理念的購物回饋。9月19日至20日限時推出「會員來店禮」活動，單日消費滿1000元，即可兌換由東豐拾穗出品的「米之必須有機白米」1公斤，鼓勵民眾以消費支持友善農業，讓每一筆日常支出都能成為對土地的正向行動。

9月22日至10月6日遠雄商場同步啟動「中秋GOGO購」滿額回饋活動，指定櫃位單筆消費滿2000元，即可兌換「100元生日慶電子抵用券」，可在10月15日至26日生日慶檔期使用。相關消費和活動訊息，可至iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。






永續 親子教育

