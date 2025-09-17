企業老闆暖送月餅給家扶 佃農之子回憶小時一顆月餅分三天吃
彰化縣花壇鄉泰豐公司董事長洪添進捐贈10萬元購買月餅送給彰化家扶兒享用，洪添進是佃農之子，他回憶小時家境拮据，但父親在中秋節前還是會買月餅給6個孩子吃，每個孩子分到一顆，他都分3天吃完，那種吃月餅的滋味很難忘，所以希望送月餅，帶給家扶兒更多歡樂。
洪添進一家人今天把向在地花壇橙實蛋黃酥購買的339盒逾2千顆蛋黃酥送到彰化家扶中心，彰化家扶扶幼主委辜福榮與中心主任王震光也頒發感謝狀致謝。
洪添進出身佃農之子，因家中有6個小孩，他回憶小時候務農的父親會買月餅給孩子吃，每人分到1個，但他都捨不得一口氣吃完，1個月餅要分3天吃。他從工廠學徒做起，後來才創業開工廠，更能體會窮苦人家孩子的難處。
「再苦也不能苦到孩子。」洪添進說，最近因美國關稅問題，彰化成重災區，有些工廠也在放無薪假，再加上通膨，會讓更多家庭雪上加霜，但還是希望家扶的孩子們都能歡樂過中秋，因此才採購月餅送家扶兒，希望孩子們可以快樂過節。
彰化家扶主任王震光表示，今年通膨特別嚴重，從肉粽價格高漲，再到今年的蛋黃酥一顆50至60元，對於許多家扶兒來說，連一顆月餅都是奢求，很感謝洪董事長伉儷的善心，339盒蛋黃酥將分享給縣內12鄉鎮受助家庭。這些溫暖關懷，將成為孩子們成長過程中重要的力量，也希望各界能繼續支持家扶基金會「無窮世代」計畫，幫助孩子們在求學過程中無後顧之憂。
辜福榮表示，洪董事長捐贈家扶月餅，讓弱勢家庭感到中秋的溫暖，更間接支持在地糕餅業者，為地方經濟注入活水，弱勢孩子有各界的長期關心與幫助真的很幸福。
