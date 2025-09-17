加拿大點名台灣機車族為道路隱憂 交通部籲全民共同建立安全交通文化

加拿大政府更新「台灣旅遊建議」，其中一項建議指出，台灣機車騎士多半不遵守交通規則、行為魯莽，交通事故風險偏高，即便是經驗豐富的駕駛也恐難以適應，呼籲國際客避免在台灣騎乘或搭乘機車；交通部表示，將持續推動路口「停讓文化」，另也須地方及全民共同努力，建立安全的交通文化，讓國際客能安心來台旅遊。

加拿大政府官網近日更新「台灣旅遊建議」，評估台灣整體屬於一般等級的旅遊風險，公告內容指出，台灣治安普遍良好，極為少見暴力犯罪，但有零星扒竊、搶包等案件，提醒旅客妥善保管護照與財物。

其中交通安全部分，加拿大政府特別告警，台灣道路環境對外籍旅客挑戰很大，雨季期間部分路段恐因豪雨或土石流中斷，但更大的隱憂來自於機車族，騎士習慣違規、行徑魯莽，交通事故風險偏高，建議外籍旅客避免騎乘或搭乘機車，即使具有多年經驗也難以適應，步行或騎單車時，應盡量利用人行天橋或高架步道，並隨時注意車況。

先前才有德媒諷刺，「台灣交通事故死傷數比美國911恐攻喪生的人數還多」，如今再有加拿大政府在旅遊建議中特別提及台灣部分駕駛行為「行徑魯莽」、機車族群「常無視交通規則」等現象。

對此，交通部表示，對於國際社會的關注與提醒表示感謝，這不僅是外國政府的觀點，也為國人提供了反思交通安全文化的重要契機。

交通部說，報導同時指出，台灣整體治安良好、暴力犯罪少見，且人民友善，這些特質一直是吸引國際旅客來台旅遊的重要優勢，然而交通安全則是相對關切的課題。

為提升道路環境與用路人安全，交通部指出，近年積極推動「人本交通」政策，並執行多項具體措施，包含「永續提升人行安全計畫」、「道安三箭」等。

根據統計數據，台灣交通事故狀況已逐步改善，但交通部將持續推動路口「停讓文化」，並期盼落實於每一位駕駛的日常習慣，讓外國旅客能安心來台旅遊，也讓全體國人享有更安全的交通環境。

交通部強調，加拿大的旅遊建議再次提醒，交通文化已成國際觀感的重要一環，建立安全的交通文化，除了仰賴政府，地方與全民也須共同努力，唯有社會各界攜手合作，台灣才能從「友善的人情」進一步邁向「安全的交通」，展現更友善、安全的國際形象。

