含奶嘴到7歲前牙開咬 隱形矯正助她恢復正常咬合

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄黃小姐嚴重前牙開咬，透過隱形矯正重拾咬合力。記者郭韋綺／翻攝
高雄黃小姐嚴重前牙開咬，透過隱形矯正重拾咬合力。記者郭韋綺／翻攝

「沒矯正前，吐司也咬不斷」高雄40歲黃姓女子小時含奶嘴，7歲才戒掉，導致牙齒嚴重開咬，上下門牙完全無法咬合。她回憶，多年來只能依靠後牙或舌頭「撕裂」食物，連最柔軟的吐司、玉米都難以下口，吃飯時總是格外尷尬，隱形矯正3年療程後，上下門牙終於恢復正常咬合，

收治這名病患的牙醫師林詩詠表示，黃姓女子屬於典型「前牙開咬」案例，齒列雖整齊，卻因上顎牙弓窄縮、外暴，導致門牙完全無法接觸。過去類似嚴重案例，常需拔牙、骨釘甚至手術輔助，但利用隱形矯正力學設計與數位模擬，規畫牙齒移動路徑，不拔牙、不打骨釘、不磨牙，循序漸進改善咬合。

黃姓女子坦言，當初選擇隱形矯正，是因不想忍受金屬矯正的異物感與清潔困難，沒想到不僅外觀美觀，效果更出乎意料，她說，以往在餐廳只能挑容易入口的菜色，遇到需要門牙的食物只能放棄，或用舌頭頂碎，如今能用門牙咬斷食物，「感動到快哭出來」。

另一名30多歲李姓男子因嚴重戽斗多年來不敢露齒笑，拍照總習慣抿嘴，甚至靠修圖軟體修改牙齒外觀，曾求助診所卻被診斷必須接受正顎手術，因害怕開刀而選擇放棄。

經X光與完整評估後，也能透過隱形矯正改善，雖然療程尚未結束，但上下牙齒咬合已恢復正常。他說現在敢大方露齒笑，也明顯感覺不會再有異樣眼光。

林詩詠說明，李姓男子除戽斗外，還伴隨下顎前凸、前牙突出及牙縫過大，屬於需合併正顎手術的複雜病例，但隨著隱形矯正技術成熟，透過數位模擬可精準預測牙齒移動，讓複雜案例也能逐步改善。

牙醫師林詩詠透過隱形矯正治療戽斗患者。記者郭韋綺／翻攝
牙醫師林詩詠透過隱形矯正治療戽斗患者。記者郭韋綺／翻攝
牙醫師林詩詠透過隱形矯正治療戽斗及前牙開咬病患。記者郭韋綺／翻攝
牙醫師林詩詠透過隱形矯正治療戽斗及前牙開咬病患。記者郭韋綺／翻攝
牙醫師林詩詠透過隱形矯正治療前牙開咬患者。記者郭韋綺／翻攝
牙醫師林詩詠透過隱形矯正治療前牙開咬患者。記者郭韋綺／翻攝

